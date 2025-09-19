Escándalo en el mundo del deporte. El portal Hunterbrook publicó una investigación que acusa a las diademas electrónicas FocusCalm de robar datos cerebrales de varias estrellas del deporte que la utilizan con fines militares del gobierno de China.

Puntualmente, son una especie de auriculares que ayudan a entrenar la mente, mejorar la concentración y reducir los niveles de estrés. Según el doctor Riccardo Ceccarelli, figuras como Charles Leclerc, Jannik Sinner, Iga Swiatek y varios futbolistas del Manchester City son usuarios de este dispositivo. Sin embargo, todo este tiempo podrían haber sido víctimas.

Ceccarelli, responsable de Formula Medicine, conoció FocusCalm 2019 y las catalogó como “las mejores y más fiables”. Ahora bien, otro actor importante para entender la polémica de la investigación es el fabricante del dispositivo: BrainCo. Esta empresa se fundó en Harvard en 2015 y, según la investigación de Hunterbrook, ha estado supuestamente respaldada en silencio durante casi una década por entidades estrechamente vinculadas al gobierno chino como lo es China Electronics Corp.

Esta última habría financiado a BrainCo desde 2017, pero lo grave es que en 2021 fue sancionada por Estados Unidos y calificada como “empresa militar china que opera en USA”. Hunterbrook reza en la investigación publicada: “BrainCo tiene vínculos con las ambiciones tecnológicas militares de China. Ha integrado su tecnología directamente en robots humanoides fabricados por otra empresa que el Congreso ha advertido que es una herramienta del Ejército Popular de Liberación de China”.

BrainCo, por su parte, se mantiene firme en que no mantiene vínculos con actividades militares. Sin embargo, se niega a darle claridad a la situación. Asimiso, los deportistas afectados todavía no se pronunciaron al respecto sobre el posible robo de sus datos cerebrales.

