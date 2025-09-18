Lewis Hamilton ha estado en el ojo de la tormenta más de lo habitual en la presente temporada de la Fórmula 1. El británico ya es una de las figuras más influyentes de la parrilla por su condición de heptacampeón, pero su mal presente con Ferrari hizo que también se convierta en foco de críticas entre los aficionados de la Máxima.

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán 2025, Hamilton platicó con L’Equipe en una entrevista exclusiva y no solo se mostró firme en su deseo de continuar pilotando para el equipo de Maranello hasta conseguir títulos, sino que además abordó algunas cuestiones más profundas de su vida, como el amor y la decisión de no tener hijos a sus 40 años.

“Siempre me impresionan Roger Federer, Novak Djokovic y otros grandes como Tom Brady, que tienen familia y siguen rindiendo. Para mí, simplemente no ha sucedido. No es una prioridad. Mi prioridad ha sido mi amor por la Fórmula 1. El amor de mi vida es la F1. Amo este trabajo casi más que nada“, expresó Lewis a corazón abierto en diálogo con el reconocido diario francés.

Lewis Hamilton en Monza (GETTY IMAGES)

Más adelante, Lewis se explayó sobre su decisión: “Tengo que ser tenaz, entrenar, ser súper diligente, involucrarme. Algo tiene que sufrir. No quiero tener que elegir: o las carreras sufren para que la familia triunfe, o la familia sufre para que las carreras triunfen. Por ahora, no tengo que elegir, y estoy feliz de centrarme en una sola cosa“.

Finalmente, el siete veces campeón de la F1 reveló que sí pensó en ese escenario: “Claro, imaginé lo genial que sería que uno de mis hijos viniera a ver el Ferrari, se maravillara, pudiera subirse a él, compartir este universo. Porque las carreras han sido la parte más importante de mi vida, desde pequeño”.

El mundo de la moda, otra de las pasiones de Lewis Hamilton

Si bien Hamilton declaró su amor por la Fórmula 1, también asegura que se siente atraído por la moda. “La moda me interesa mucho. Quiero invertir aún más en ella”, reveló Lewis. En la misma línea, marcó la diferencia entre el automovilismo y esa faceta extradeportiva en la que tanto destaca.

“Cuando estoy en el mundo de la moda, tengo que mostrar a una persona diferente porque hay que tener confianza, mostrar un estilo, una forma de andar, una actitud. Hay que creer en ello. No puedes llevar algo fuerte o atrevido sin confianza. En la Fórmula 1, trabajo con gente. No es lo mismo; tengo que conectar con ellos. Simplemente son actitudes diferentes según dónde esté”, sentenció el ’44’.

Las parejas que tuvo Lewis Hamilton

Nicole Scherzinger : Su relación más destacada. Estuvieron juntos de forma intermitente durante unos ocho años (2007-2015).

: Su relación más destacada. Estuvieron juntos de forma intermitente durante unos ocho años (2007-2015). Danielle Lloyd : Se les relacionó en sus inicios, alrededor del 2002.

: Se les relacionó en sus inicios, alrededor del 2002. Jodie Mae : Hija de un magnate, con quien se dice que mantuvo una relación de cuatro años hasta 2007.

: Hija de un magnate, con quien se dice que mantuvo una relación de cuatro años hasta 2007. Rihanna : Se rumoreó un romance fugaz entre ellos en 2015 después de que se les viera juntos en varias ocasiones.

: Se rumoreó un romance fugaz entre ellos en 2015 después de que se les viera juntos en varias ocasiones. Rita Ora : También se les vinculó en 2015, aunque nunca confirmaron la relación y siempre afirmaron ser solo amigos.

: También se les vinculó en 2015, aunque nunca confirmaron la relación y siempre afirmaron ser solo amigos. Kendall Jenner : Fueron vistos juntos en eventos en 2016, lo que generó rumores de un posible romance.

: Fueron vistos juntos en eventos en 2016, lo que generó rumores de un posible romance. Barbara Palvin : Se les relacionó brevemente en 2016.

: Se les relacionó brevemente en 2016. Nicki Minaj : En 2018, la pareja compartió fotografías de un viaje a Dubái, lo que alimentó los rumores de un romance.

: En 2018, la pareja compartió fotografías de un viaje a Dubái, lo que alimentó los rumores de un romance. Shakira : Más recientemente, en 2023, la prensa especuló sobre un posible romance entre ambos, pero ninguno lo confirmó.

: Más recientemente, en 2023, la prensa especuló sobre un posible romance entre ambos, pero ninguno lo confirmó. Sofía Vergara: En 2025, surgieron rumores de un posible romance entre ellos después de ser vistos juntos.

