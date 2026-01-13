El anuncio de Cadillac de cara a los test de pretemporada en Barcelona donde estará Checo Pérez

Cada vez falta menos para ver a Checo Pérez de nuevo en un monoplaza de la Fórmula 1. Si bien la temporada oficial comenzará en marzo con el Gran Premio de Australia, antes se desarrollarán tres pruebas de pretemporada durante enero y febrero.

Los primeros tests se llevarán a cabo del 26 al 30 de enero en Barcelona. Checo Pérez rodará por primera vez con Cadillac en el circuito español y la expectativa es grande. Con respecto a estas pruebas, la escudería norteamericana realizó un anuncio este lunes.

Cadillac contó que el monoplaza del equipo tendrá un ‘Shakedown livery’ para los test en Barcelona. Esto quiere decir que el diseño del auto en esta primera prueba no será el definitivo y es utilizado como aprendizaje para luego llegar al diseño final de la temporada.

El diseño que compartió Cadillac (@Cadillac_F1)

“Este diseño de pretemporada ayuda al equipo a comprender la aerodinámica, el rendimiento y la integración antes de finalizar el diseño. Esta decoración incluye los nombres de los miembros fundadores del equipo Cadillac Formula 1® Team, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido”, detalló el equipo de Checo Pérez en sus redes sociales.

¿Cuándo se revelará el diseño definitivo de Cadillac?

Por su parte, luego de la explicación, Cadillac confirmó que el diseño definitivo del monoplaza para la temporada 2026 será revelado el próximo 8 de febrero. Por lo tanto, en menos de un mes ya se sabrá todo acerca del auto que conducirá Checo Pérez.

El mexicano dirá presente en los test de Barcelona del 26 al 30 de enero. Luego la Fórmula 1 tendrá otros das pruebas de pretemporada más en Bahréin, primero del 11 al 13 de febrero y luego del 18 al 20 del mismo mes. Finalmente, Checo Pérez volverá a correr en un Gran Premio el 8 de marzo en Australia.

En síntesis