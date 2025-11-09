Llegó el día. Este domingo 9 de noviembre se disputa la carrera del Gran Premio de Brasil 2025. Luego de una Sprint con varios accidentes, ahora llegó el turno de la cita principal del fin de semana con Lando Norris desde la pole y con Max Verstappen con la obligación de remontar desde el puesto 16 si quiere mantener vivas sus aspiraciones de luchar por el campeonato.

Norris consiguió un valioso triuno en la sprint del sábado y horas más tarde ratificó su buen momento consiguiendo la pole en la clasificación. Mientras tanto, el escolta Oscar Piastri largará cuarto, por lo que Lando tiene una chance inmejorable de marcharse de San Pablo con una ventaja considerable a falta de tres jornadas. Ahora bien, ¿qué canal pasa la carrera en México?

¿Qué canal transmite el GP de Brasil 2025 en México?

Dado que Fox Sports perdió los derechos de la Máxima por irregularidades en los pagos, la carrera del Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1 se podrá disfrutar a través de SKY Sports en México. Además, los usuarios de todas partes del mundo tienen la posibilidad de seguir las acciones a través de F1 TV, plataforma paga oficial del Gran Circo.

Pierre Gasly está siendo la sorpresa del GP de Brasil (GETTY IMAGES)

Parrilla de salida del GP de Brasil 2025

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Max Verstappen (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

