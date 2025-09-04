Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, reveló en diálogo con Motorsport que están barajando la idea de hacer algunas modificaciones en favor del entretenimiento. Según el dirigente italiano, las carreras son demasiado largas para un segmento de la audiencia y adelantó que existe la posibilidad no solo de que se acorten las vueltas por Gran Premio, sino también de que se eliminen las Prácticas Libres.

“Creemos que las carreras son demasiado largas para los jóvenes. Quizá para nosotros, que nacimos con este formato, esté bien así, pero hay un gran segmento de la audiencia que solo quiere ver los resúmenes”, manifestó Domenicali. Y completó al respecto: “Hoy en día los entrenamientos libres son solo para superespecialistas; el público general está más interesado en la acción de un fin de semana al sprint“.

Estas palabras no pasaron desapercibidas y uno de los pilotos que opinó al respecto fue Fernando Alonso. El bicampeón español -una voz autorizada en el paddock- platicó con la prensa este jueves en la conferencia oficial del Gran Premio de Italia de la F1 y, al ser consultado por las declaraciones de Domenicali, comparó a la Máxima con el futbol.

“Quizá esté al otro lado del televisor cuando se acorten las carreras. También los partidos de fútbol son largos y nunca se habló de hacerlos más cortos. Quizás el problema lo tenga la sociedad, y no el deporte“, sentenció Alonso. Además, comentó cómo observa él los partidos como aficionado: “Me levanto del sofá, voy a la cocina, vuelvo…”.

El factor diferencial de Aston Martin en 2025

La escudería parece haber dado un paso al frente esta temporada y llega con buenas sensaciones para el cambio de reglamento en 2026, sobre todo tomando en cuenta que Adrian Newey ya está trabajando en el diseño del nuevo coche. Precisamente en la rueda de prensa de este jueves, Alonso se mostró contento con el trabajo del equipo y marcó la diferencia respecto a años anteriores: “Las herramientas que traemos a la pista ya hacen lo que esperamos de ellas. Eso es algo que no teníamos ni en 2023 ni 2024”.

