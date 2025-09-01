La inesperada reacción de Fernando Alonso al compromiso de Taylor Swift

Taylor Swift revolucionó las redes sociales el pasado 26 de agosto con una publicación en la que anunció su compromiso con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs de la NFL. “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se casan”, escribió la reconocida artista en el posteo que se compone de cinco fotografías.

Esta publicación ya superó los 35 millones de ‘me gusta’, lo que la convierte en una de las 10 más ‘likeadas’ en la historia de Instagram, un ranking que lidera Lionel Messi con su foto con la Copa del Mundo de Qatar 2022 con más de 74.5 millones. Por eso, el compromiso de Taylor se convirtió en tema de conversación en contextos inesperados, tanto así que llegó incluso al paddock de la Fórmula 1.

En el marco de las Prácticas Libres del Gran Premio de Países Bajos 2025, un periodista abordó a Fernando Alonso y le preguntó su opinión sobre la famosa noticia de Taylor Swift. El piloto de Aston Martin, incrédulo y entre risas, contestó: “Bien. Felicitaciones, supongo”. No obstante, esta consulta tiene un trasfondo que nunca se clarificó.

El supuesto romance entre Fernando Alonso y Taylor Swift

En 2023, luego de la ruptura de Taylor con el cantante Joe Alwyn, comenzaron fuertes especulaciones sobre una supuesta relación entre Fernando Alonso y Swift. Estos rumores tomaron fuerza luego de una referencia de la cantante en su tema ‘I’m Gonna Get You Back’. En el mismo, la estadounidense dice: “Soy un Aston Martin que condujiste directo a la zanja”.

Tomando en cuenta que Alonso fichó por Aston Martin en 2022, todos los caminos apuntan a que esta frase fue dedicada al bicampeón español de la Fórmula 1. Finalmente, este supuesto romance quedó en el olvido, pero se revivió brevemente con la inesperada pregunta en Zandvoort.

