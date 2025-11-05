Este fin de semana se lleva a cabo el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos, uno de los más míticos de la Fórmula 1. Solo quedan cuatro carreras para que termine la temporada 2025 y la lucha por el campeonato está más reñida que nunca.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, hay otros pilotos que están lejos de pelear por el título y en realidad luchan por su continuidad en la categoría. Uno de estos es Franco Colapinto, quien viene mostrando un buen rendimiento a pesar de tener que manejar el peor monoplaza de la parrilla.

Las declaraciones de Franco Colapinto

En la previa al Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto se mostró alegre por estar en Sudamérica y expectante por lo que puede pasar: “Siempre es genial volver a Sudamérica. Después de haber vivido este evento por primera vez el año pasado, tengo muchas ganas de volver a salir a pista frente a todos los aficionados, especialmente con tantos argentinos allí para apoyarme“.

“Vimos el año pasado con Alpine que esta es una carrera en la que puede pasar cualquier cosa, así que nuestro objetivo será estar preparados y aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente. Especialmente al ser un fin de semana sprint, con aún más acción potencial”, agregó el argentino en declaraciones oficiales.

Publicidad

Publicidad

Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil en 2024 con Williams (Getty Images)

Cabe recordar que Alpine hizo doble podio en el GP de Brasil de 2024, carrera en la que Pierre Gasly finalizó 2° y Esteban Ocon 3°. Sin embargo, ese monoplaza de la escudería iba mucho más rápido que el actual. Lo que puede ayudar al equipo francés es si llueve durante la carrera, porque eso iguala los autos y le agrega más incertidumbre.

ver también A falta de cuatro carreras, Briatore tomó una medida que confirmaría la continuidad de Colapinto en Alpine

El costado negativo para Alpine y Franco Colapinto es que es un fin de semana de sprint, por lo tanto hay menos tiempo para practicar y hacerle cambios al monoplaza. “No ha sido una temporada fácil para nosotros, pero seguimos con la cabeza en alto y enfocados en hacer el mejor trabajo posible este fin de semana“, concluyó el piloto que se ilusiona con continuar en la Fórmula 1 en 2026 y todo indicaría que así será.

Publicidad

Publicidad

En síntesis