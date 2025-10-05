Franco Colapinto volvió a ganarle a Pierre Gasly en Alpine: así va el Head to Head

El año de Alpine está siendo un auténtico calvario. La escudería francesa parece haber resignado la temporada 2025 para centrar los esfuerzos en construir un coche competitivo de cara al cambio de reglamento en el próximo curso. Sin embargo, sus pilotos sufren a bordo del A525 y los resultados están a la vista.

La escudería rosa ocupa el último lugar en el Campeonato de Constructores y el único piloto que sumó puntos fue Pierre Gasly. Por el contrario, ni Jack Doohan (estuvo hasta el Gran Premio de Miami) ni Franco Colapinto obtuvieron unidades. Por eso, el análisis se reduce a la competencia interna y el argentino se ha mostrado más consistente que el francés en este último tramo.

Colapinto quedó por encima de Pierre en el Gran Premio de Singapur 2025 y, aunque está una carrera por debajo en el Head to Head, lo cierto es que fueron factores externos los que lo llevaron a estar por debajo. Franco iba a terminar arriba en Monza, pero el equipo le ordenó que cambien posiciones sobre el final de la carrera; mientras que en Baku Colapinto también estaba adelante hasta que sufrió un imprudente choque de Alex Albon que arruinó su domingo.

Franco Colapinto camino junto a Pierre Gasly en el paddock (GETTY IMAGES)

El Head to Head entre Franco Colapinto y Pierre Gasly

PIERRE GASLY FRANCO COLAPINTO GP Emilia-Romaña 13 16 GP Mónaco NT 13 GP España 8 15 GP Canadá 15 13 GP Austria 13 15 GP Gran Bretaña 6 NO CORRIÓ* GP Bélgica 10 19 GP Hungría 19 18 GP Países Bajos 16 12 GP Italia 16 17 GP Azerbaiyán 18 19 GP Singapur 19 16 TOTAL 6 5

*El GP de Gran Bretaña no cuenta porque Franco Colapinto no pudo iniciar la carrera.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

Tras el triunfo de George Russell en Singapur, los coches de la Fórmula 1 volverán al ruedo entre el 17 y 19 de octubre en Austin por el Gran Premio de Estados Unidos 2025. Cabe recordar que esta cita cuenta con carrera Sprint, lo que significa que habrá disputa de puntos tanto el sábado como el domingo.