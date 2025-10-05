Es tendencia:
Franco Colapinto volvió a ganarle a Pierre Gasly en Alpine: así va el Head to Head

El piloto argentino finalizó 16° en el Gran Premio de Singapur 2025, mientras que el francés cruzó la meta penúltimo.

Por Leandro Barraza

Pierre Gasly y Franco Colapinto
© GETTY IMAGESPierre Gasly y Franco Colapinto

El año de Alpine está siendo un auténtico calvario. La escudería francesa parece haber resignado la temporada 2025 para centrar los esfuerzos en construir un coche competitivo de cara al cambio de reglamento en el próximo curso. Sin embargo, sus pilotos sufren a bordo del A525 y los resultados están a la vista.

La escudería rosa ocupa el último lugar en el Campeonato de Constructores y el único piloto que sumó puntos fue Pierre Gasly. Por el contrario, ni Jack Doohan (estuvo hasta el Gran Premio de Miami) ni Franco Colapinto obtuvieron unidades. Por eso, el análisis se reduce a la competencia interna y el argentino se ha mostrado más consistente que el francés en este último tramo.

Colapinto quedó por encima de Pierre en el Gran Premio de Singapur 2025 y, aunque está una carrera por debajo en el Head to Head, lo cierto es que fueron factores externos los que lo llevaron a estar por debajo. Franco iba a terminar arriba en Monza, pero el equipo le ordenó que cambien posiciones sobre el final de la carrera; mientras que en Baku Colapinto también estaba adelante hasta que sufrió un imprudente choque de Alex Albon que arruinó su domingo.

Franco Colapinto camino junto a Pierre Gasly en el paddock (GETTY IMAGES)

Franco Colapinto camino junto a Pierre Gasly en el paddock (GETTY IMAGES)

El Head to Head entre Franco Colapinto y Pierre Gasly

PIERRE GASLYFRANCO COLAPINTO
GP Emilia-Romaña1316
GP MónacoNT13
GP España815
GP Canadá1513
GP Austria1315
GP Gran Bretaña6NO CORRIÓ*
GP Bélgica1019
GP Hungría1918
GP Países Bajos1612
GP Italia1617
GP Azerbaiyán1819
GP Singapur1916
TOTAL65

*El GP de Gran Bretaña no cuenta porque Franco Colapinto no pudo iniciar la carrera.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

Tras el triunfo de George Russell en Singapur, los coches de la Fórmula 1 volverán al ruedo entre el 17 y 19 de octubre en Austin por el Gran Premio de Estados Unidos 2025. Cabe recordar que esta cita cuenta con carrera Sprint, lo que significa que habrá disputa de puntos tanto el sábado como el domingo.

