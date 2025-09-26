La dura infancia de Franco Colapinto rumbo a la F1: “No tenía amigos y estaba solo”

Llegar a la Fórmula 1 no es algo para nada sencillo y la dificultad aumenta cuando no hay un fuerte apoyo económico detrás. Franco Colapinto se hizo conocido en su momento por haber conseguido sponsors con la ayuda de Bizarrap para seguir adelante con su carrera y actualmente es uno de los 20 pilotos que integran la Máxima. No obstante, su camino hacia el Gran Circo fue mucho más difícil de lo que muchos creen.

Colapinto, actualmente en Alpine, pasó por el podcast oficial de la F1 llamado Beyond The Grid y contó a lujo de detalle los sacrificios que hizo en su adolescencia en busca de su sueño, empezando por marcharse solo al Viejo Continente. “Cuando me mudé a Europa solo tenía 14 o 13 años y fue complicado para mí. No tenía ningún amigo. Yo estaba en una fábrica, no había nada. Estaba solo, no tenía manager”, comenzó revelando a corazón abierto.

Franco Colapinto en su etapa como piloto de Williams (GETTY IMAGES)

En ese entonces Franco se la pasaba con los mecánicos todos los días, pero nadie cuidaba de él. “Estuve mucho tiempo sin nadie, fue muy duro. Me pasaba que no hablaba con nadie en semanas”, aseguró el argentino. Y continuó: “Todos pensaron que estaba loco por hacer eso, que mi familia estaba loca por dejarme hacerlo. En ese momento fue una decisión muy difícil para ellos”.

Por último, el oriundo de Buenos Aires culminó el relato sobre dicha experiencia con una frase que retumbó: “Para mí, la mejor escuela es vivir una vida que nunca imaginaste o que nadie más está viviendo”. Sin dudas que esa experiencia lo forjó y lo convirtió en un animal competitivo con tan solo 22 años.

¿Franco Colapinto sigue en Alpine en 2026?

El segundo asiento de la escudería francesa no está confirmado aún. Sin embargo, aunque Franco Colapinto sigue sin puntos, esto no le jugaría en contra en la decisión final sobre su continuidad ya que está siendo más rápido que Pierre Gasly en la competencia interna. Alpine posee el peor coche de la parrilla y esperan dar el salto en 2026 con motor Mercedes.

Flavio Briatore ya avisó que retener a los dos pilotos actuales le daría estabilidad al equipo y también se mostró contento con el progreso del argentino en las últimas carreras. Por eso, todos los caminos apuntan a que Colapinto seguirá en la parrilla la próxima temporada.