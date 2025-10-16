Cada vez falta menos para que se concrete el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1. Tras su confirmación como nuevo piloto de Cadillac, el tapatío se ha estado entrenando duro para volver a las pistas en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, en la previa del Gran Premio de Estados Unidos 2025 se tomó un descanso y realizó un viaje exótico.

Tal como mostró en sus redes sociales, Sergio Pérez estuvo en África de safari. El oriundo de Guadalajara ya había hecho lo mismo en aquellos primeros meses de disfrute familiar que se tomó luego del despido de Red Bull Racing. Sin embargo, parece haberlo disfrutado tanto que decidió vivir nuevamente la experiencia.

La historia que publicó Checo Pérez en su cuenta de Instagram (@schecoperez)

“Gracias! Qué increíble momento nos hicieron pasar”, escribió Checo en la foto que publicó junto al personal de ‘We are Wilderness’, empresa de conservación y hospitalidad de renombre mundial con presencia en ocho países de África que ofrece como principal atractivo las experiencias de safari.

¿Checo Pérez va a correr el GP de Estados Unidos 2025?

La respuesta es no. Checo no disputará el Gran Premio de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1 con Cadillac porque esta escudería recién aterrizará en la Máxima en la próxima temporada. No obstante, Sergio Pérez si estará presente en el Gran Premio de México con un rol especial.

Paralelamente, Valtteri Bottas también se está entrenando para compartir equipo con Checo en el equipo americano. Sobre esta futura experiencia, el actual piloto reserva de Mercedes aseguró en diálogo con Crash.net: “Creo que podemos trabajar muy bien juntos y que formaremos un buen equipo. Como dúo de pilotos, realmente podemos poner al equipo en primer lugar y eso es exactamente lo que el equipo necesita para los próximos años”.