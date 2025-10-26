Llegó el momento más esperado del fin de semana por los aficionados de la Fórmula 1: la carrera del Gran Premio de México 2025. Los pilotos competirán entre sí en el Autódromo Hermanos Rodríguez a partir de las 14:00 hs (CDMX), con el valor agregado de que Max Verstappen largará desde la quinta posición y el líder del Mundial -Oscar Piastri- lo hará desde la octava casilla de la parrilla.
Sigue EN VIVO el Gran Premio de México 2025: minuto a minuto de la carrera de la F1
No te pierdas ningún detalle de la carrera del GP de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX.
MOMENTO DEL DESFILE Y ALONSO OTRA VEZ CON LA MÁSCARA
MENSAJE DE VERSTAPPEN PARA LOS AFICIONADOS MEXICANOS
¿A CUÁNTAS VUELTAS ES LA CARRERA DEL GP DE MÉXICO?
La carrera del GP de México es a 71 vueltas. La longitud total es de 305.354 kilómetros.
LA HISTORIA DEL AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ
Este circuito se inauguró originalmente en 1962 bajo el nombre de Magdalena Mixhuca. Sin embargo, a partir de 1973 el autódromo pasó a llamarse Hermanos Rodríguez a modo de homenaje para Pedro y Ricardo Rodríguez, dos hermanos que llevaron al automovilismo mexicano a lo más alto y que fallecieron precisamente arriba de un coche con nueve años de diferncia.
¿QUÉ CANAL TRANSMITE EL GP DE MÉXICO?
La carrera del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 se podrá disfrutar a través de Canal 5 y SKY Sports en México. Además, los usuarios de todas partes del mundo tienen la posibilidad de seguir las acciones a través de F1 TV, plataforma paga oficial de la Máxima.
PARRILLA DE SALIDA CONFIRMADA
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Estebab Ocon (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Alex Albon (Williams)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
¿A QUÉ HORA COMIENZA LA CARRERA?
- México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 14:00 hs
- Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 15:00 hs
- Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 16:00 hs
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 17:00 hs
BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE MÉXICO 2025
Inicia la cobertura de la apasionante carrera de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.