Sigue EN VIVO el Gran Premio de México 2025: minuto a minuto de la carrera de la F1

Llegó el momento más esperado del fin de semana por los aficionados de la Fórmula 1: la carrera del Gran Premio de México 2025. Los pilotos competirán entre sí en el Autódromo Hermanos Rodríguez a partir de las 14:00 hs (CDMX), con el valor agregado de que Max Verstappen largará desde la quinta posición y el líder del Mundial -Oscar Piastri- lo hará desde la octava casilla de la parrilla.