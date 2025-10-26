Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Sigue EN VIVO el Gran Premio de México 2025: minuto a minuto de la carrera de la F1

No te pierdas ningún detalle de la carrera del GP de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX.

Por Leandro Barraza

Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1
© GETTY IMAGESGran Premio de México 2025 de la Fórmula 1

Llegó el momento más esperado del fin de semana por los aficionados de la Fórmula 1: la carrera del Gran Premio de México 2025. Los pilotos competirán entre sí en el Autódromo Hermanos Rodríguez a partir de las 14:00 hs (CDMX), con el valor agregado de que Max Verstappen largará desde la quinta posición y el líder del Mundial -Oscar Piastri- lo hará desde la octava casilla de la parrilla.

Publicidad

MOMENTO DEL DESFILE Y ALONSO OTRA VEZ CON LA MÁSCARA

Tweet placeholder

MENSAJE DE VERSTAPPEN PARA LOS AFICIONADOS MEXICANOS

Tweet placeholder

¿A CUÁNTAS VUELTAS ES LA CARRERA DEL GP DE MÉXICO?

La carrera del GP de México es a 71 vueltas. La longitud total es de 305.354 kilómetros.

LA HISTORIA DEL AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ

Este circuito se inauguró originalmente en 1962 bajo el nombre de Magdalena Mixhuca. Sin embargo, a partir de 1973 el autódromo pasó a llamarse Hermanos Rodríguez a modo de homenaje para Pedro y Ricardo Rodríguez, dos hermanos que llevaron al automovilismo mexicano a lo más alto y que fallecieron precisamente arriba de un coche con nueve años de diferncia.

¿QUÉ CANAL TRANSMITE EL GP DE MÉXICO?

La carrera del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 se podrá disfrutar a través de Canal 5 y SKY Sports en México. Además, los usuarios de todas partes del mundo tienen la posibilidad de seguir las acciones a través de F1 TV, plataforma paga oficial de la Máxima.

Publicidad

PARRILLA DE SALIDA CONFIRMADA

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6. Kimi Antonelli (Mercedes)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  9. Oliver Bearman (Haas)
  10. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  11. Estebab Ocon (Haas)
  12. Carlos Sainz (Williams)
  13. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  14. Fernando Alonso (Aston Martin)
  15. Liam Lawson (Racing Bulls)
  16. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  17. Alex Albon (Williams)
  18. Pierre Gasly (Alpine)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Franco Colapinto (Alpine)

¿A QUÉ HORA COMIENZA LA CARRERA?

  • México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 14:00 hs
  • Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 15:00 hs
  • Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 16:00 hs
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 17:00 hs

BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE MÉXICO 2025

Inicia la cobertura de la apasionante carrera de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Los mejores memes tras la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona en el Clásico de LaLiga
UEFA

Los mejores memes tras la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona en el Clásico de LaLiga

Polémica en Pumas: José Ramón Fernández lanza fuerte crítica a Aaron Ramsey
Pumas de la UNAM

Polémica en Pumas: José Ramón Fernández lanza fuerte crítica a Aaron Ramsey

Vinícius Jr. se fue directo al vestuario luego de ser sustituido en Real Madrid - Barcelona
UEFA

Vinícius Jr. se fue directo al vestuario luego de ser sustituido en Real Madrid - Barcelona

Domènec Torrent minimizó la importancia del Clásico Regio
Rayados de Monterrey

Domènec Torrent minimizó la importancia del Clásico Regio

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo