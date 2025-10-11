La Fórmula 1 confirma el futuro de Franco Colapinto

El futuro de Franco Colapinto está cada vez más claro. Nadie puede negar que los inicios del argentino en Alpine generaron dudas, tanto así que el propio Flavio Briatore puso en tela de juicio su decisión de haberlo puesto en el segundo asiento como reemplazante de Jack Doohan. No obstante, el oriundo de Buenos Aires fue mejorando paulatinamente y hoy por hoy es más sólido que el propio Pierre Gasly.

Publicidad

Publicidad

El A525 es el peor coche de la parrilla con diferencia y los números hablan por sí solos. Alpine está último en la tabla de Constructores con 20 unidades y la posibilidad de los puntos parece lejana en cada fin de semana. En este contexto, lo que vale para el equipo francés es la competencia interna entre sus dos pilotos y es ahí donde Colapinto se ha impuesto.

Franco Colapinto platica con Fernando Alonso (GETTY IMAGES)

Franco ha demostrado en los últimos Grandes Premios estar un escalón por encima de Gasly, tanto en qualy como en carrera. Por eso, si mantiene esta tendencia, será difícil que alguien pueda sacarle la butaca para 2026, un año de mucha esperanza para Alpine tomando en cuenta que pasará a tener unidad de potencia de Mercedes.

Publicidad

Publicidad

Este sábado 11 de octubre, la Fórmula 1 publicó un artículo en su página web oficial sobre el futuro de Franco Colapinto y se dio a entender que el carismático corredor argentino seguirá siendo el compañero de Gasly en la siguiente temporada.

ver también Ni McLaren ni Red Bull: este será el mejor equipo de la F1 en 2026 según Max Verstappen

La F1 anticipó que Colapinto seguiría en Alpine en 2026

Lawrence Barretto, corresponsal de la F1, escribió en el citado artículo: “Colapinto respondió para dar un giro a su situación y ahora, según dicen las fuentes, está en buena forma para conservar su asiento”. Además, remarca que Franco aporta un gran apoyo financiero, por lo que su continuidad también es atractiva desde ese lado.

Además, el director general de Alpine -Steve Nielsen– fue muy claro cuando le consultaron qué se necesitaba para conservar el asiento antes del Gran Premio de Singapur: “No es ningún secreto. Los pilotos se comparan primero con sus compañeros de equipo”. ¿Qué pasó en la carrera? Colapinto quedó por delante de Gasly.

Publicidad

Publicidad

En conclusión, Franco Colapinto ha hecho méritos suficientes para convencer al equipo de que es el indicado para la próxima temporada. Lo dicen las estadísticas, lo dice la Fórmula 1 y lo dice el director general de Alpine. Por eso, a falta de confirmación oficial, podemos decir que el argentino seguirá en la escudería francesa.