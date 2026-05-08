Lionel Messi habló sobre la rivalidad con Cristiano Ronaldo: “Estábamos siempre…”

En el marco de una nueva entrevista, y en la previa del Mundial 2026 con la Selección Argentina, Lionel Messi habló con el presentado Joaquín "Pollo" Álvarez y habló de diferentes temas, en tre los que destaca su rivalidad con Cristiano Ronaldo que duró no menos de 15 años al máximo nivel cada uno. Al […]

En el marco de una nueva entrevista, y en la previa del Mundial 2026 con la Selección Argentina, Lionel Messi habló con el presentado Joaquín “Pollo” Álvarez y habló de diferentes temas, en tre los que destaca su rivalidad con Cristiano Ronaldo que duró no menos de 15 años al máximo nivel cada uno.

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Al ser consultado, el astro argentino inició: “Él estaba en el Real Madrid, yo en el Barça, Clásico, Derbi, los dos peleando por títulos colectivos, individuales, y la gente del fútbol lo lleva a eso, siempre a la competición, al elegir una cosa u otra, pero es algo normal que se genera en el ambiente del fútbol“.

Y continuó: “Como pasa con equipos, con sus elecciones. Pero bueno, no deja de ser de algo deportivo y que pasaba en ese momento, como hoy también comparan los jugadores que hay hoy en día. En uno, en otro, quién te gusta más, menos”

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Para completar la idea, el delantero añadió: “Y la gente elige lo que le gusta, después en el camino se fueron consiguiendo tantas cosas importantes, tanto como su lado como por el mío, que hizo que la competencia sea más grande todavía“.

Lionel Messi habló de la relación con Cristiano Ronaldo

Al respecto en esa cuestión puntual, el delantero mencionó: “Nos cruzábamos poco, nos cruzábamos en partidos o en algún evento, alguna entrega de premios, que estábamos siempre peleando los dos, a ver si ganaba él o ganaba yo, pero siempre re bien”.

Además, agregó: “Ahora estamos lejos y en diferentes momentos y etapas de la vida los dos, pero no dejó de ser deportivo y creo que fue algo grande, lo cual la gente disfrutó mucho, más allá que sea uno de otro, se dio mucho esa competencia“.