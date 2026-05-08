El ambientazo de Craven Cottage será el anfitrión de un prometedor cruce este sábado por la mañana, cuando se enfrenten Fulham y Bournemouth. En un choque directo por la clasificación a competencias europeas, dos aspirantes al ‘top six’ se verán las caras en una gran propuesta de la Premier League. En este contexto, descubre cómo formarán ambos equipos.

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¿Juega Raúl Jiménez en Fulham vs. Bournemouth por la Premier League?

Durante esta semana, Raúl Jiménez estuvo de baja algunos días a causa de un cuadro febril que le impidió participar en los entrenamientos de su equipo. Sin embargo, según informó The Mirror, el ‘Lobo’ sería parte del once titular del Fulham para recibir al Bournemouth, en un duelo clave para sus aspiraciones.

En este nuevo desafío por la Premier League, el delantero mexicano buscará poner fin a una sequía personal que lo viene molestando: lleva 6 encuentros sin marcar goles. Su última anotación se remonta al pasado 21 de marzo, cuando le convirtió a Burnley. En lo que va del año, acumula sólo 5 tantos con su club.

Fulham y Raúl Jiménez buscan un triunfo vital [Foto: Getty]

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La probable alineación de Fulham ante Bournemouth:

Bernd Leno.

Timothy Castagne.

Joachim Andersen.

Calvin Bassey.

Antonee Robinson.

Sasa Lukic.

Sander Berge.

Harry Wilson.

Emile Smith Rowe.

Samuel Chukwueze.

Raúl Jiménez.

DT: Marco Silva.

La probable alineación de Bournemouth ante Fulham:

Djordje Petrovic.

Adam Smith.

James Hill.

Marcos Senesi.

Adrien Truffert.

Alex Scott.

Tyler Adams.

Rayan.

Junior Kroupi.

Marcus Tavernier.

Evanilson.

DT: Andoni Iraola.

¿Cuándo y a qué hora juegan Fulham vs. Bournemouth por la Premier League?

El partido Fulham vs. Bournemouth tendrá lugar este sábado 9 de mayo, con sede en Craven Cottage, desde las 08.00 horas del Centro de México, por la jornada 36 de la Premier League 2025/26. Bournemouth marcha sexto con 52 puntos y Fulham se ubica undécimo con 48 puntos, por lo que es un juego decisivo para el equipo de Raúl Jiménez. Del otro lado del continente, recibirá todo el apoyo mexicano.

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¿Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Bournemouth por la Premier League?

El partido Fulham vs. Bournemouth no se podrá seguir en televisión en México, ni por los canales de TV abierta ni por los de TV de cable. Para poder sintonizar el encuentro donde participará Raúl Jiménez, la única manera será en forma online, vía streaming, a través de FOX One. El portal de suscripción paga tiene los derechos exclusivos del choque de la Premier League 2025/26.