El director técnico argentino está en charlas con los Albiazules para ser su nuevo entrenador de cara a la próxima temporada.

Rayados quedó en una vergonzoza 13° ubicación tras el final de la Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX, lo que decretó la eliminación de la Liguilla y el fin de la temporada. Con este simbronazo, la directiva de la institución tomó varias iniciativas.

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En primer lugar, se conoció la salida de José Antonio Noriega, presidente deportivo de los Albiazules. Y, en las últimas horas, Nicolás Sánchez, quien estuvo omo director téncico del equipo tras la partida de Domenec Torrent, también se despidió de la institución.

Ahora, tras la asunción Dennis te Kloese como presidente deportivo, el periodista César Luis Merlo informó para Súper Deportivo que dio la primera reunión con su principal candidato, cara a cara, con Matías Almeyda. Esto fue en Madrid, donde estuvo el DT argentino, su agente Santiago Hirsig, Te Kloese, y el director deportivo, Walter Erviti.

🚨Rayados se juntó con Matías Almeyda y avanza para que sea el entrenador. Todos los detalles de la reunión, aquí. ⬇️https://t.co/OfQy1E6ssv pic.twitter.com/6EK4SxwcdP — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 8, 2026

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En la charla se habló sobre futbol, el proyecto y el ex estratega de Chivas aprovechó para conocer a quienes van a estar al frente del equipo. Cabe añadir que ya es la tercera vez que buscan al director técnico que viene de dirigir al Sevilla en la Primera División de México.

Primero fue en 2019 tras la salida de Diego Alonso, pero el técnico decidió respetar su contrato en San José Earthquakes de Estados Unidos. La segunda, hace poco, en 2025, luego de la salida de Martín Demichelis. Allí el técnico no se mostró abierto a negociar y no hubo acuerdo.

¿Cómo fue el ciclo de Matías Almeyda en Chivas?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el director técnico argentino dirigió 139 compromisos en el Rebaño Sagrado entre 2015 y 2018, donde cosechó 56 victorias, 44 empates y 39 derrotas, teniendo el 50,84% de efectividad. Además, ganó 5 títulos, donde se destaca la Concachampions 2018.

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En síntesis

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