Fernando Alonso le responde a los rookies y defiende el regreso de Checo Pérez a la F1: “No es caridad”

Es un hecho: Checo Pérez y Valtteri Bottas fueron confirmados esta semana como la dupla titular de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Esta noticia fue bien recibida dentro de la Máxima, pero siempre hay excepciones a la regla. A contramano de la opinión popular, Gabriel Bortoleto y Liam Lawson se mostraron en contra de la decisión de la escudería americana de contratar pilotos experimentados por encima de jóvenes talentos.

“Cadillac es una gran empresa que tiene sus objetivos. No me corresponde a mí juzgar la decisión de nadie, pero Felipe (Drugovich) es un gran amigo mío y creo que se merecía una oportunidad en la F1“, aseguró Bortoleto durante el GP de Países Bajos sobre su compatriota de 25 años, actualmente reserva de Aston Martin.

Liam Lawson y Gabriel Bortoleto hablaron por los jóvenes pilotos sin oportunidades (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

En la misma línea, Lawson fue más allá y declaró al respecto: “Para mí que soy un joven piloto pienso que hay muchos jóvenes que merecen una oportunidad en Fórmula 1. Están haciendo un gran trabajo en F2 pero todavía no tienen una oportunidad. Se puede ver en los novatos que vienen ahora y no lo digo por mí, es por otros chicos que han hecho un extraordinario trabajo”.

Estas declaraciones hicieron algo de ruido y van en contra de la intención clara de Cadillac: contratar experiencia para sus primeros años en el Gran Circo. Sin embargo, eso no quedó allí, ya que Fernando Alonso -otro de los viejos zorros de la parrilla- salió a contestarle a los rookies y defendió a Checo Pérez.

ver también ¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1?

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre las críticas a Cadillac por fichar a Checo Pérez?

“Es difícil decirlo. Todos somos amigos y nos conocemos, y creo que todos merecen un puesto en la Fórmula 1. Lo demuestran y tienen talento. Por desgracia, en la Fórmula 1 solo hay 22 plazas (a partir de 2026), así que llega el momento en que alguien se queda fuera y quizás merezca una oportunidad”, comenzó diciendo Fernando en diálogo con la prensa.

Publicidad

Publicidad

Fernando Alonso platica con Gabriel Bortoleto (GETTY IMAGES)

Más adelante, se mostró más contundente y dejó en claro su postura: “Me quedo con lo positivo de la noticia. Que Checo y Valtteri tengan una buena noticia para el deporte, es una buena noticia para ellos. Como siempre, cuando hay alguna noticia, o alguien renueva el contrato o lo que sea, piensas que los pilotos de pruebas no tienen ninguna oportunidad, pero esto no es un gimnasio ni la caridad. Aquí sólo están los mejores“.

Cabe recordar que Fernando Alonso es el representante de Bortoleto y también conoce de cerca a Drugovich por su condición de reserva en Aston Martin. Sin embargo, el bicampeón español no tuvo pelos en la lengua a la hora de dar su opinión sobre la cuestión.

Publicidad