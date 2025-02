La pretemporada 2025 de la Fórmula 1 ya está en marcha y los pilotos prueban por primera vez los nuevos coches en situación de fin de semana de competencia. En este contexto, las escuderías comenzaron a sacar las primeras conclusiones después de meses de trabajo y los propios protagonistas también dan su opinión luego de rodar durante horas con las nuevas actualizaciones.

Uno de los que dio sus sensaciones en conferencia de prensa fue Max Verstappen, quien aseguró sentirse cómodo con el RB21, pero no dudó en criticar al equipo Red Bull Racing por el bajo rendimiento del auto en los últimos meses del 2024. “No puede ser peor que el año pasado”, sentenció ‘Mad Max’.

Max Verstappen en la pretemporada 2025 de la Fórmula 1 (GETTY IMAGES)

“Ha mejorado en todas partes. No quiero entrar demasiado en detalles. No es necesario. Eso nos lo guardamos para nosotros. Pero sí, vamos a ver. Quiero decir, he hecho medio día. Así que hay mucho que analizar también. Pero es positivo”, sentencia sobre las diferencias con la emporada anterior.

En la misma línea, también aseguró: “He disfrutado conduciendo. La verdad es que el coche fue bastante decente. En cuanto al ritmo, siempre es difícil decirlo, pero lo he disfrutado”. Y completó: “Creo que la dirección en la que estamos trabajando es buena. Sólo tenemos que seguir y ver cuánto podemos extraer de eso. Todavía estamos discutiendo muchas cosas y queremos mejorarlas”.

Verstappen le quitó importancia a los abucheos en Londres

Max había estado en el ojo de la tormenta la semana pasada por el hostil recibimiento del público de Inglaterra tras su aparición en el evento F1 75 de Londres. Al ser consultado por esto, el tetracampeón de la Fórmula 1 contestó: “¿Hubo algún abucheo? Quizá soy sordo. No necesito hablar sobre ello, no vale la pena”.