Max Verstappen lanza una amenaza para Piastri y Norris a horas de la carrera

La largada del Gran Premio de Qatar 2025 será crucial para el desenlace del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1. Los tres aspirantes al título consiguieron los tres primeros puestos en la clasificación, pero el que está más comprometido es Max Verstappen y lanzó una amenaza a horas de la carrera.

El neerlandés está a 25 puntos de la cima y partirá desde la tercera posición, por lo que tendrá que buscar superar rápidamente a Lando Norris y Oscar Piastri en un circuito donde los adelantamientos no son moneda corriente. En este contexto, Max dio a entender que podría arriesgar de más sin importar las consecuencias.

Luego de la qualy, un periodista le consultó si era molesto comenzar desde el tercer casillero y la respuesta de Verstappen no pasó desapercibida. “No, es más molesto para la gente a mi alrededor. No tengo nada que perder, así que lo voy a intentar. No estoy preocupado, para ser honesto”.

Max Verstappen sonríe en rueda de prensa (GETTY IMAGES)

Estas palabras hacen saltar las alarmas en McLaren, ya que alguno de sus dos pilotos podría estar expuesto a un posible abandono de la carrera por un pilotaje temerario del cuatro veces campeón de la Fórmula 1 en su afán de mantener vivas su chances de ser pentacampeón.

Parrilla de salida de la carrera del GP de Qatar 2025

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Charles Leclerc (Ferrari) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Alexander Albon (Williams) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine)

