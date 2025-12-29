Es tendencia:
Sin Hamilton: así quedó el Top 10 de pilotos de la F1 según los jefes de equipo

Los Team Principal de las escuderías elaboraron el ranking de los mejores corredores de la temporada 2025 con algunas sorpresas.

Por Leandro Barraza

Los jefes de equipo excluyeron a Lewis Hamilton del Top 10
© GETTY IMAGESLos jefes de equipo excluyeron a Lewis Hamilton del Top 10

Nuevo revés para Lewis Hamilton. Aunque la terrorífica temporada del siete veces campeón de la Fórmula 1 ya terminó, en las últimas horas los jefes de equipo de las escuderías de la Máxima le dieron un golpe bajo al británico de Ferrari en la votación de los mejores pilotos del 2025.

La F1 publicó el Top 10 y Hamilton no aparece en él. Esto hizo ruido por tratarse de algo inédito, pero no llamó la atención tomando en cuenta que Lewis no logró ni un podio con el equipo de Maranello en la temporada (a excepción de carrera Sprint).

Otro detalle a tomar en cuenta que el campeón, Lando Norris, no lideró el ranking. Por el contrario, en la cima terminó Max Verstappen por quinto año consecutivo. Finalmente, el podio lo cerró Oscar Piastri, quien había finalizado cuarto en

El Top 10 de mejores pilotos de 2025 según los jefes de equipo

  1. Max Verstappen (Red Bull Racing)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Oscar Piatri (McLaren)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Fernando Alonso (Aston Martin)
  6. Carlos Sainz (Williams)
  7. Charles Leclerc (Ferrari)
  8. Oliver Bearman (Haas)
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
Top 10 mejores pilotos de 2025 (Foto: captura del sitio oficial de la F1)

Lewis Hamilton, afuera del ranking por primera vez en su carrera

La exclusión de Hamilton en el Top 10 de 2025 significó también su primera ausencia en el ranking desde su debut en la Fórmula 1 con McLaren-Mercedes. De hecho, el británico llegó a liderar ocho veces esta votación, pero su mala temporada en Ferrari lo dejó afuera en esta oportunidad.

En síntesis

  • Lewis Hamilton quedó fuera del Top 10 de pilotos por primera vez en su carrera.
  • Max Verstappen lideró la votación de jefes de equipo por quinto año consecutivo.
  • Lando Norris, el campeón, finalizó segundo en el ranking seguido por Oscar Piastri.
leandro barraza
Leandro Barraza
