La Fórmula 1 es una categoría impiadosa en la que la constante competencia al límite no suele dar lugar a fuertes amistades dentro del paddock. Todos compiten por algo y evitan mostrar debilidades. Uno de los ejemplos más claro de ello es Max Verstappen, un excelente piloto con una personalidad fría y que pocas veces muestra sus sentimientos.

Sin embargo, luego del Gran Premio de Italia el tetracampeón manifestó su admiración por uno de los pilotos que compiten actualmente en la Máxima. Se trata de Fernando Alonso, bicampeón español que a sus 44 años sigue luchando por un nuevo título de la F1 con Aston Martin, un objetivo que apunta a que se cumpla tras el cambio de reglamento en 2026.

Max Verstappen y Fernando Alonso en la F1 (GETTY IMAGES)

¿Qué dijo Max Verstappen de Fernando Alonso?

En declaraciones recogidas por Mundo Deportivo, Verstappen manifestó sobre Alonso: “Ojalá pueda luchar contra Fernando Alonso por el Mundial de 2026. Soy como Alonso. No tiene un coche ganador, pero nunca se rinde. Siempre es un luchador y eso es algo que admiro“.

En la misma línea, completó sobre el asturiano de Aston Martin: “Sigue muy motivado, impulsado por lo que hace y con la máxima pasión, incluso cuando las cosas no van bien”. Y finalizó: “Espero hacer lo mismo y siempre sacar lo mejor de mí”.

Este tipo de declaraciones son poco habituales en Max Verstappen. Por el contrario, el oriundo de Países Bajos se ha manifestado de manera negativa contra otros pilotos como George Russell, a quien acusó de “hipócrita“ luego del Gran Premio de Qatar 2024. ‘Mad Max’ aseguró haberse cansado de Russell, quien es una persona muy distinta cuando se apagan las cámaras, según Verstappen.