¿Por qué Franco Colapinto no corre la Práctica Libre 1 del GP de Italia 2025?

Este viernes 5 de septiembre comienza el segundo Gran Premio de la Fórmula 1 tras el receso de verano. Luego de la victoria de Oscar Piastri en Países Bajos, ahora la Máxima se mudó a Monza para que se dispute el GP de Italia. Sin embargo, a muchos aficionados les llamó la atención la ausencia de Franco Colapinto en la primera sesión: la Práctica Libre 1. No obstante, hay una explicación para ello.

La razón por la cual Colapinto no participó de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Italia 2025 tiene que ver con que Alpine decidió que le ceda su asiento a Paul Aron. La Fórmula 1 obliga a las escuderías a que sus pilotos de reserva participen de FP1 y el equipo francés vio que esta era el mejor escenario para no perjudicar tanto al argentino tomando en cuenta que es uno de los circuitos que mejor conoce.

Colapinto llega con confianza al Gran Premio de Italia

Franco fue uno de los pilotos que habló en la rueda de prensa oficial del jueves y, a diferencia de semanas anteriores, se mostró muy positivo. “Estoy recuperando las sensaciones del año pasado. Confío más en el coche y creo que lo tengo bajo control”, manifestó el oriundo de Buenos Aires.

Cabe recordar que Colapinto viene de finalizar 11° en la carrera del Gran Premio de Países Bajos, su mejor posición hasta la fecha en 2025 y a tan solo un puesto de sumar su primer punto vestido de rosa. De hecho, lo habría hecho si desde Alpine tomaban rápidamente la decisión de trabajar en equipo para aprovechar los neumáticos blandos de Franco, cosa que no sucedió y terminaron pagando caro.