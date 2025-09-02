La Fórmula 1 le dio la espalda a Franco Colapinto luego de su mejor resultado con Alpine

Franco Colapinto finalizó 11° en el Gran Premio de los Países Bajos, en lo que fue su mejor resultado desde que se convirtió este año en piloto de Alpine. El argentino estuvo muy cerca de sumar puntos y una decisión polémica entre el equipo y Pierre Gasly se lo impidieron.

Al argentino le ha costado adaptarse al monoplaza de Alpine, pero a medida que las carreras transcurrieron el rendimiento de Franco Colapinto se ha elevado, sobre todo en la comparación directa con Pierre Gasly. Sin embargo, pese a su buena actuación en los Países Bajos, la Fórmula 1 no destacó del todo al piloto de 22 años.

Después de cada carrera, la categoría realiza un Power Ranking en el que destaca a ciertos pilotos. Un panel de cinco jueces de la categoría evalúa a cada piloto y los puntúa del 1 al 10 en función del rendimiento a lo largo del fin de semana para después formar un top 10 en base al desempeño.

La Fórmula 1 dejó fuera del top 10 a Franco Colapinto

Este martes la Fórmula 1 compartió el Power Ranking del Gran Premio de los Países Bajos y dejó fuera del top 10 a Franco Colapinto. Si bien la decisión puede ser discutible, lo curioso es que colocaron a Pierre Gasly #9, quien finalizó 17° en la carrera del domingo.

“Colapinto se quedó fuera por poco para ganarse un puesto en el Power Ranking después de lo que fue un buen fin de semana para el argentino“, explicó la Fórmula 1 sobre la no presencia del pilarense entre los pilotos con mejor rendimiento en Zandvoort.

Franco Colapinto quedó a las puertas de sumar sus primeros puntos con Alpine, pero una decisión confusa entre el equipo y Pierre Gasly, quien no lo dejó pasar en las últimas vueltas cuando iba mucho más rápido que el francés, no le permitieron terminar en el top 10. Ahora el próximo fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Monza y el argentino tendrá una nueva oportunidad.

El Power Ranking de la Fórmula 1 tras el GP de los Países Bajos