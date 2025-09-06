¿Por qué Lewis Hamilton larga 10° en el GP de Italia 2025 si terminó 5° en la qualy?

Lewis Hamilton lo tendrá complicado para conseguir un buen resultado en la carrera del Gran Premio de Italia 2025. El siete veces campeón de la Fórmula 1 abandonó en Países Bajos por un accidente, pero cambió la cara en Monza y dejó buenas sensaciones con su primer lugar en la Práctica Libre 1, con un tiempo de 1:20.117.

Ya el sábado, el británico consiguió avanzar a Q3 en la clasificación y marcó el quinto mejor tiempo por detrás de Max Verstappen (pole), Lando Norris, Oscar Piastri y Charles Leclerc. Sin embargo, Hamilton largará 10° en la carrera del domingo en territorio italiano y a continuación te contamos el motivo.

¿Por qué Lewis Hamilton largará 10° en Monza?

Hamilton saldrá desde la décima posición en la largada del Gran Premio de Italia 2025 por una penalización que arrastra del Gran Premio de Países Bajos. Horas después de la actividad en Zandvoort, la FIA publicó un comunicado en el cual se confirmó una dura sanción contra Hamilton: dos puntos de superlicencia y cinco puestos en la parrilla de la próxima carrera.

La razón de este castigo tuvo que ver con que ignoró unas banderas amarillas en el pit lane. Los comisarios suelen ser impiadosos en este tipo de situaciones y no le perdonaron el descuido a Lewis, quien tendrá que intentar remontar desde la zona media en Monza.

Parrilla confirmada para el GP de Italia 2025:

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) – penaliza 5 posiciones Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Isack Hadjar (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls)

