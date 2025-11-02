¿Por qué no hay carrera de Fórmula 1 HOY domingo 2 de noviembre?

La temporada 2025 de la Fórmula 1 entró en su etapa definitoria y el campeón no saldrá de Lando Norris, Oscar Piastri o Max Verstappen. El piloto británico de McLaren tomó la delantera en la tabla de posiciones -por un punto- luego de su victoria en el Gran Premio de México, pero la gran amenaza parece ser ‘Mad Max’, quien volvió a recortar unidades.

La próxima jornada es nada más y nada menos que el Gran Premio de Brasil, una cita que le sentó muy bien a Verstappen en 2024. El neerlandés es un experto bajo lluvia y la máxima muestra de ello fue su remontada hacia la victoria en Interlagos hace un año. Sin embargo, este domingo no habrá carrera y los aficionados deberán esperar unos días más.

¿Por qué no hay carrera de la F1 HOY domingo 2 de noviembre?

La razón por la que los coches de la Fórmulo 1 no tuvieron actividad este fin de semana tiene que ver con que la Máxima se tomó un breve receso luego de dos Grandes Premios consecutivos en Estados Unidos y México. No obstante, ese descanso finaliza el próximo fin de semana con el GP de Brasil que se disputará del 7 al 9 de noviembre en Interlagos, San Pablo.

Carrera del GP de Brasil 2024 en Interlagos (GETTY IMAGES)

La diferencia de puntos entre Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri

Lando Norris (McLaren) – 357 Oscar Piastri (McLaren) – 356 Max Verstappen (Red Bull) – 321

*La brecha entre Norris y Verstappen es de 36 puntos.