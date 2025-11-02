Es tendencia:
¿Por qué no hay carrera de Fórmula 1 HOY domingo 2 de noviembre?

Conoce el motivo por el cual la F1 no celebró ninguna carrera después de la victoria de Lando Norris en el Gran Premo de México 2025.

Por Leandro Barraza

Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1
La temporada 2025 de la Fórmula 1 entró en su etapa definitoria y el campeón no saldrá de Lando Norris, Oscar Piastri o Max Verstappen. El piloto británico de McLaren tomó la delantera en la tabla de posiciones -por un punto- luego de su victoria en el Gran Premio de México, pero la gran amenaza parece ser ‘Mad Max’, quien volvió a recortar unidades.

La próxima jornada es nada más y nada menos que el Gran Premio de Brasil, una cita que le sentó muy bien a Verstappen en 2024. El neerlandés es un experto bajo lluvia y la máxima muestra de ello fue su remontada hacia la victoria en Interlagos hace un año. Sin embargo, este domingo no habrá carrera y los aficionados deberán esperar unos días más.

¿Por qué no hay carrera de la F1 HOY domingo 2 de noviembre?

La razón por la que los coches de la Fórmulo 1 no tuvieron actividad este fin de semana tiene que ver con que la Máxima se tomó un breve receso luego de dos Grandes Premios consecutivos en Estados Unidos y México. No obstante, ese descanso finaliza el próximo fin de semana con el GP de Brasil que se disputará del 7 al 9 de noviembre en Interlagos, San Pablo.

Carrera del GP de Brasil 2024 en Interlagos (GETTY IMAGES)

La diferencia de puntos entre Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri

  1. Lando Norris (McLaren) – 357
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 356
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 321

*La brecha entre Norris y Verstappen es de 36 puntos.

