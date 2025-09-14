Es tendencia:
¿Por qué no hay carrera de la Fórmula 1 HOY domingo 14 de septiembre?

La Máxima no tuvo actividad este fin de semana luego de lo que fue la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Italia 2025.

Carrera de la Fórmula 1 en Monza 2025
El Gran Premio de Italia 2025 dejó a los aficionados de la Fórmula 1 con ganas de más, pero tendrán que esperar para volver a ver a los coches girando en una pista. La victoria de Max Verstappen en Monza expuso a McLaren y ahora la Máxima se traslada a Azerbaiyán para que los pilotos se midan en uno de los circuitos más difíciles del calendario: el callejero de Baku.

Sin embargo, la carrera en suelo asiático no se disputa este domingo, sino que recién se llevará a cabo el domingo 21 de septiembre. ¿El motivo? La Fórmula 1 se suele tomar una semana de receso cuando cambia de continente. Si bien Azerbaiyán ocupa parte de Europa y Asia, el Gran Circo optó por tomarse un descanso antes de reanudar la actividad.

Ferrari en el circuito callejero de Baku

Por eso, los motores rugirán nuevamente recién el próximo fin de semana con la duda de si el Red Bull de Verstappen efectivamente está a la altura del McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri o si solo se trató de una mala jornada del equipo papaya, gran dominador de ambos campeonatos en lo que va de la temporada 2025.

Asi se prepara Pato O’Ward para la Práctica Libre 1 del GP de México 2025

Las próximas carreras de la Fórmula 1 2025

  • Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre
  • Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
  • Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
  • Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
