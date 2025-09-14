¿Por qué no hay carrera de la Fórmula 1 HOY domingo 14 de septiembre?

El Gran Premio de Italia 2025 dejó a los aficionados de la Fórmula 1 con ganas de más, pero tendrán que esperar para volver a ver a los coches girando en una pista. La victoria de Max Verstappen en Monza expuso a McLaren y ahora la Máxima se traslada a Azerbaiyán para que los pilotos se midan en uno de los circuitos más difíciles del calendario: el callejero de Baku.

Sin embargo, la carrera en suelo asiático no se disputa este domingo, sino que recién se llevará a cabo el domingo 21 de septiembre. ¿El motivo? La Fórmula 1 se suele tomar una semana de receso cuando cambia de continente. Si bien Azerbaiyán ocupa parte de Europa y Asia, el Gran Circo optó por tomarse un descanso antes de reanudar la actividad.

Ferrari en el circuito callejero de Baku (GETTY IMAGES)

Por eso, los motores rugirán nuevamente recién el próximo fin de semana con la duda de si el Red Bull de Verstappen efectivamente está a la altura del McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri o si solo se trató de una mala jornada del equipo papaya, gran dominador de ambos campeonatos en lo que va de la temporada 2025.

Las próximas carreras de la Fórmula 1 2025