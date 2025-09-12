Asi se prepara Pato O’Ward para la Práctica Libre 1 del GP de México 2025

Cada vez falta menos para el Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1. La gira por Europa llegó a su fin y ahora la Máxima comenzará a visitar distintos continentes hasta el final de temporada en Abu Dhabi. En medio, el Gran Circo aterrizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez y para esa fecha ya está confirmada la presencia de Patricio O’Ward en la pista.

El piloto mexicano de IndyCar también es reserva de McLaren, equipo que se quedará con ambos campeonatos este 2025, y es un hecho que será parte de la Práctica Libre 1 del GP de México 2025, tal como sucedió en la última edición. Por eso, Pato ya comenzó a prepararse de cara a esta nueva oportunidad den la F1.

Luego de lo que fue el Gran Premio de Italia, el equipo McLaren se trasladó a Italia para realizar dos días de pruebas con el MCL60 con de 2023 en Imola. ¿Los pilotos elegidos? Pato O’Ward y el británico Will Stevens, piloto de simulador y ex piloto de F1 con Marussia que actualmente compite en el campeonato WEC con Cadillac.

Así fueron las jornadas de Pato O’Ward en Imola

El clima no acompañó el primer día y Pato O’Ward apenas dio 11 giros divididos en dos sesiones. McLaren prefirió no arriesgar tanto para evitar accidentes como para no malgastar neumáticos de lluvia. Sin embargo, ya en la mañana del jueves, con pista seca, el mexicano pudo llevar a cabo todo lo previsto: salidas desde parrilla, pruebas de consistencia y vueltas rápidas con distintos compuestos de neumáticos.

Luego de su experiencia en Imola, O´Ward realizó un posteo en su cuenta de Instagram en el que escribió: “Pruebas de F1 en Italiaaaa, ¿qué no se puede amar? Gracias @mclaren, no puedo esperar para volver a subirme durante el fin de semana del GP de México”.

