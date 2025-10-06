¿Qué necesita Max Verstappen para quitarle a McLaren el Mundial de Pilotos 2025 de la F1?

El Mundial de Pilotos de la temporada 2025 de la F1 todavía no está decidido. McLaren ya ganó el Campeonato de Constructores en Singapur y todo apuntaba a que el próximo campeón no saldría de los dos pilotos del equipo papaya: Oscar Piastri y Lando Norris. Sin embargo, tras el receso veraniego Max Verstappen volvió a escena para meter presión en la recta final del curso.

Publicidad

Publicidad

Tras una primera mitad de temporada difícil con algunas excepciones -como la victoria en el GP de Japón-, el neerlandés volvió a pisar fuerte y terminó por encima de los pilotos de McLaren en las últimas tres carreras. Puntualmente, Max se impuso en Italia y Baku, mientras que en Marina Bay finalizó segundo, solo por detrás de George Russell.

De esta manera, Verstappen recortó unidades y se postula como uno de los candidatos a falta de seis carreras para que termine la temporada 2025 de la F1, con el valor agregado de que tres de ellas (Estados Unidos, Brasil y Qatar) cuentan con Sprint. A continuación, conoce qué necesita ‘Mad Max’ para obtener su quinto campeonato consecutivo.

Max Verstappen celebra su victoria en Monza 2025 (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

¿Qué necesita Verstappen para ganar el Mundial de Pilotos 2025 de la F1?

El máximo de puntos que puede obtener un piloto de acá a que termine el año contemplando carreras features y sprint son 174. En este contexto, Max Verstappen necesita sumar 64 unidades más que Oscar Piastri y 42 más que Lando Norris.

Escenarios Verstappen vs. Piastri:

Si Verstappen consigue 75 puntos : Piastri no debe sumar más de 11 puntos.

: Piastri no debe sumar más de 11 puntos. Si Verstappen consigue 100 puntos : Piastri no debe sumar más de 36 puntos.

: Piastri no debe sumar más de 36 puntos. Si Verstappen consigue 125 puntos : Piastri no debe sumar más de 61 puntos.

: Piastri no debe sumar más de 61 puntos. Si Verstappen consigue 150 puntos : Piastri no debe sumar más de 86 puntos.

: Piastri no debe sumar más de 86 puntos. Si Verstappen consigue 174 puntos: Piastri no debe sumar más de 110 puntos.

Escenarios Verstappen vs. Norris:

Si Verstappen consigue 50 puntos : Norris no debe sumar más de 8 puntos.

: Norris no debe sumar más de 8 puntos. Si Verstappen consigue 75 puntos : Norris no debe sumar más de 33 puntos.

: Norris no debe sumar más de 33 puntos. Si Verstappen consigue 174 puntos: Norris no debe sumar más de 132 puntos.

Publicidad

Publicidad

ver también Franco Colapinto volvió a ganarle a Pierre Gasly en Alpine: así va el Head to Head