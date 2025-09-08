Lando Norris rompe el silencio tras el controversial intercambio de posiciones en Monza

McLaren protagonizó una de las acciones más polémicas del Gran Premio de Italia 2025. En una carrera sin demasiados incidentes, resaltó una orden del equipo papaya para sus pilotos sobre el final de la carrera que terminó determinando qué escalones del podio terminaron ocupando Lando Norris y Oscar Piastri.
Puntualmente, Lando se encontraba segundo, por detrás de Max Verstappen, y Piastri se encontraba por detrás en la tercera posición. Fue entonces cuando les ordenaron a ambos pasar por boxes a cambiar neumáticos, pero Norris se vio perjudicado por un error del mecánico que debía ajustar el neumático delantero izquierdo.
Este fallo hizo que Piastri quedara por delante de Norris en la segunda posición, pero McLaren no tardó en ordenar que intercambien posiciones para volver a cómo estaban antes de las paradas. Esta decisión de la escudería fue fuertemente criticada por los aficionados e incluso Max Verstappen lanzó una risa burlona en plena carrera cuando se lo informaron por la radio.
¿Qué dijo Lando Norris sobre el intercambio de posiciones con Oscar Piastri en Monza?
“De vez en cuando todo el mundo comete errores, y hoy ha sido uno de esos días. Si le pasara a Oscar (Piastri), haríamos exactamente lo mismo”, comentó Lando Norris sobre la polémica tras bajarse del coche una vez finalizada la carrera del Gran Premio de Italia 2025.
Otro de los que habló sobre el intercambio fue Andrea Stella, director del equipo McLaren. Luego de ser consultado por la prensa, el italiano explicó: “Creo que la situación de la parada en boxes no solo es una cuestión de justicia, también es una cuestión de coherencia con nuestros principios“.
