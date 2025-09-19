Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la F1

El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 ya está en marcha. Tras una semana de descanso luego de Monza, los pilotos volvieron a la pista para disputar la Práctica Libre 1 en el circuito callejero de Baku, uno de los trazados más entretenidos del calendario por sus límites estrechos y velocidad de punta.

La primera sesión del fin de semana estuvo protagonizada por toques con los muros, despistes y las banderas rojas y amarillas que hicieron poco fluido el trámite. En cuanto al resultado, McLaren lideró con Lando Norris a la cabeza, mientras que Alpine volvió a caer en el fondo.

No obstante, se repite una constante interna en el equipo francés: Franco Colapinto volvió a quedar por encima de Pierre Gasly y sigue haciendo méritos para ganarse la renovación de cara a la temporada 2026, año en el que contarán con motor Mercedes y apuntarán por luchar en lo más alto.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Azerbaiyán 2025: