Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la F1

El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 ya está en marcha. Tras una semana de descanso luego de Monza, los pilotos volvieron a la pista para disputar la Práctica Libre 1 en el circuito callejero de Baku, uno de los trazados más entretenidos del calendario por sus límites estrechos y velocidad de punta.
La primera sesión del fin de semana estuvo protagonizada por toques con los muros, despistes y las banderas rojas y amarillas que hicieron poco fluido el trámite. En cuanto al resultado, McLaren lideró con Lando Norris a la cabeza, mientras que Alpine volvió a caer en el fondo.
No obstante, se repite una constante interna en el equipo francés: Franco Colapinto volvió a quedar por encima de Pierre Gasly y sigue haciendo méritos para ganarse la renovación de cara a la temporada 2026, año en el que contarán con motor Mercedes y apuntarán por luchar en lo más alto.
Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Azerbaiyán 2025:
- Lando Norris (McLaren) – 1:42.704
- Oscar Piastri (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Alexander Albon (Williams)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Carlos Sainz (Williams)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Oliver Bearman (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Esteban Ocon (Haas)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)