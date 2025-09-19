Es tendencia:
Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la F1

McLaren lideró una accidentada primera sesión en el circuito callejero de Baku y Franco Colapinto volvió a superar a Pierre Gasly.

Por Leandro Barraza

Williams en el circuito callejero de Baku
El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 ya está en marcha. Tras una semana de descanso luego de Monza, los pilotos volvieron a la pista para disputar la Práctica Libre 1 en el circuito callejero de Baku, uno de los trazados más entretenidos del calendario por sus límites estrechos y velocidad de punta.

La primera sesión del fin de semana estuvo protagonizada por toques con los muros, despistes y las banderas rojas y amarillas que hicieron poco fluido el trámite. En cuanto al resultado, McLaren lideró con Lando Norris a la cabeza, mientras que Alpine volvió a caer en el fondo.

No obstante, se repite una constante interna en el equipo francés: Franco Colapinto volvió a quedar por encima de Pierre Gasly y sigue haciendo méritos para ganarse la renovación de cara a la temporada 2026, año en el que contarán con motor Mercedes y apuntarán por luchar en lo más alto.

ver también

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Azerbaiyán 2025:

  1. Lando Norris (McLaren) – 1:42.704
  2. Oscar Piastri (McLaren)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Alexander Albon (Williams)
  6. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  7. Max Verstappen (Red Bull)
  8. Carlos Sainz (Williams)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  11. Kimi Antonelli (Mercedes)
  12. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  13. Lewis Hamilton (Ferrari)
  14. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  15. Fernando Alonso (Aston Martin)
  16. Oliver Bearman (Haas)
  17. Lance Stroll (Aston Martin)
  18. Esteban Ocon (Haas)
  19. Franco Colapinto (Alpine)
  20. Pierre Gasly (Alpine)
