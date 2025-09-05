Es tendencia:
Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1

Terminó la primera sesión del fin de semana en Monza con un inesperado ganador y dos ausencias de peso.

Por Leandro Barraza

Comenzó oficialmente el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Este viernes 5 de septiembre se disputó al Práctica Libre 1 en el emblemático Autodromo Nacional de Monza y Ferrari pisó fuerte como local luego del doble abandono que sufrió en la última carrera en Países Bajos.

Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo en lo que fue su debut con Ferrari en Monza, mientras que el segundo de la sesión fue su compañero Charles Leclerc. Lando Norris, por su parte, recién apareció en el sexto puesto; mientras que Oscar Piastri no participó de la sesión para cederle su asiento al rookie Alex Dunne.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Italia 2025:

  1. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:20.117
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Carlos Sainz (Williams)
  4. Max Verstappen (Red Bull)
  5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  6. Lando Norris (McLaren)
  7. Alexander Albon (Williams)
  8. George Russell (Mercedes)
  9. Fernando Alonso (Aston Martin)
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  11. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  12. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  13. Liam Lawson (Racing Bulls)
  14. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  15. Lance Stroll (Aston Martin)
  16. Alex Dunne (McLaren)
  17. Esteban Ocon (Haas)
  18. Pierre Gasly (Alpine)
  19. Oliver Bearman (Haas)
  20. Paul Aron (Alpine)
¿A qué hora es la Práctica Libre 2 del GP de Italia?

  • México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica: 8:00
  • Colombia, Ecuador, Perú, Panamá: 9:00
  • Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Chile, Paraguay: 10:00
  • Argentina, Uruguay: 12:00
