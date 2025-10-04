Llegó el momento más importante del fin de semana de Fórmula 1. Este domingo se disputa la carrera del Gran Premio de Singapur 2025 en el Circuito Urbano Marina Bay. Luego de las tres Prácticas Libres y la Clasificación, ahora es el turno de la cita principal en uno de los trazados más exigentes no solo por los límites estrechos, sino también por las altas temperaturas.

Una de las características de esta carrera es que se corre de noche. No obstante, el horario nocturno corresponde al territorio asiático. Por el contrario, los aficionados de la Fórmula 1 de este lado del hemisferio tendrán que levantarse temprano para seguir las acciones a la distancia.

Horario de la carrera del GP de Singapur 2025:

México: 06:00 hs (CDMX)

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 hs

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 08:00 hs

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 09:00 hs

La edición de 2023 del Gran Premio de Singapur (GETTY IMAGES)

Parrilla de salida del GP de Singapur 2025:

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams)

Próximas carreras de la F1 2025: