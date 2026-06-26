Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Austria 2026 de la F1

Conoce qué piloto marcó el mejor tiempo en la segunda sesión de libres del viernes en Spielberg.

Finalizó el primer día del Gran Premio de Austria 2026. Este viernes 26 de junio se retomó la Fórmula 1 con dos Prácticas Libres sin grandes sobresaltos en el Red Bull Ring, circuito ubicado en la villa de Spielberg, cerca al poblado de Zeltweg.

Publicidad

Tras una primera sesión dominada por Kimi Antonelli, los pilotos volvieron a salir a la pista a las 09:00 hs (CDMX) y el italiano de Mercedes volvió a demostrar por qué es el líder indiscutido del Mundial, incluso después de su abandono en Barcelona.

El piloto mexicano Checo Pérez presentó importantes problemas en las primeras sesiones, tanto así que tuvo que ser asistido para retirar su coche de la pista en dos oportunidades. Panorama complicado para Cadillac a juzgar por el viernes.

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Austria 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Pérez (Cadillac)

Publicidad

Kimi Antonelli marcó los mejores tiempos del viernes en Austria (Getty Images)

Cronograma del sábado en el GP de Austria de la F1