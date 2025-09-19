Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la F1

El primer día del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 llegó a su fin. La jornada comenzó a primera hora con la Práctica Libre 1 liderada por Lando Norris y horas más tarde se llevó a cabo la Práctica Libre 2 en el emblemático circuito callejero de Baku.
Sin embargo, la Free Practice 2 fue para Ferrari con Lewis Hamilton (1:41.293) a la cabeza y Charles Leclerc como escolta. De hecho, los McLaren no figuraron hasta el puesto 10, con Lando Norris; mientras que Oscar Piastri finalizó 12°. De esta manera, el panorama queda abierto de cara a la clasificación del sábado.
Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Azerbaiyán 2025:
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:41.293
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oliver Bearman (Haas)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Esteban Ocon (Haas)
- Alexander Albon (Williams)
- Lando Norris (McLaren)
- Carlos Sainz (Williams)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Azerbaiyán (@F1)
Así continúa el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán 2025
Sábado 20 de septiembre:
- Práctica Libre 3 – 2:30 hs
- Clasificación – 6:00 hs
Domingo 21 de septiembre:
- Carrera – 5:00 hs
*Uso horario del Centro de México