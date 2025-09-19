Es tendencia:
Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la F1

Ferrari sorprendió al liderar la segunda sesión con sus dos pilotos y crece la incertidumbre para el resto del fin de semana.

Por Leandro Barraza

Lewis Hamilton en Baku 2025
El primer día del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 llegó a su fin. La jornada comenzó a primera hora con la Práctica Libre 1 liderada por Lando Norris y horas más tarde se llevó a cabo la Práctica Libre 2 en el emblemático circuito callejero de Baku.

Sin embargo, la Free Practice 2 fue para Ferrari con Lewis Hamilton (1:41.293) a la cabeza y Charles Leclerc como escolta. De hecho, los McLaren no figuraron hasta el puesto 10, con Lando Norris; mientras que Oscar Piastri finalizó 12°. De esta manera, el panorama queda abierto de cara a la clasificación del sábado.

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Azerbaiyán 2025:

  1. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:41.293
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. George Russell (Mercedes)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. Oliver Bearman (Haas)
  6. Max Verstappen (Red Bull)
  7. Liam Lawson (Racing Bulls)
  8. Esteban Ocon (Haas)
  9. Alexander Albon (Williams)
  10. Lando Norris (McLaren)
  11. Carlos Sainz (Williams)
  12. Oscar Piastri (McLaren)
  13. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  14. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  15. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  16. Pierre Gasly (Alpine)
  17. Lance Stroll (Aston Martin)
  18. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  19. Fernando Alonso (Aston Martin)
  20. Franco Colapinto (Alpine)
Así continúa el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán 2025

Sábado 20 de septiembre:

  • Práctica Libre 3 – 2:30 hs
  • Clasificación – 6:00 hs

Domingo 21 de septiembre:

  • Carrera – 5:00 hs
*Uso horario del Centro de México

leandro barraza
Leandro Barraza
