Checo Pérez fue uno de los protagonistas del partido entre Los Angeles Dodgers y los Philadelphia Phillies por la MLB. El tapatío fue invitado de lujo en el Dodger Stadium para realizar el lanzamiento de la primera bola y brindó una breve conferencia de prensa en la que palpitó su retorno a la Fórmula 1 con Cadillac a partir de 2026.

El oriundo de Guadalajara se encuentra alejado de las pistas desde diciembre de 2024, cuando Red Bull Racing lo despidió por los malos rendimientos del segundo semestre. Sin embargo, el tiempo demostró que la mala performance del segundo coche excede al piloto, ya que ni Liam Lawson ni Yuki Tsunoda rindieron como compañeros de Max Verstappen. En este contexto, Checo lanzó un dardo para su antigua escudería.

Checo Pérez, junto a Max Verstappen, en su etapa como piloto de Red Bull (GETTY IMAGES)

“Quiero regresar a una Fórmula 1 que disfrute y estar trabajando con un equipo que tenga la misma visión que yo. Y creo que eso lo encontré en Cadillac”, manifestó Checo, con un claro recado para Red Bull Racing. Y completó sobre su vuelta en 2026: “Estoy muy ilusionado con este regreso”.

Checo Pérez reveló cómo sigue su preparación para 2026

“La siguiente semana voy a estar en la fábrica, en Charlotte y en Inglaterra. Voy a estar ya en el simulador y está en planes que pruebe un coche Fórmula 1. Primero para trabajar y estar lo más preparados posible para el inicio de año y, segundo, para mí es importante manejar algo este año por todas las sensaciones”, comenzó diciendo Sergio de cara a lo que viene.

Más adelante, fue más específico sobre las áreas a trabajar: “Especialmente el cuello, la parte física, para darle a mi cuerpo un recordatorio de lo que se viene. Ya en enero tendremos nuestro auto que estaremos trabajando con el equipo”. Por último, sentenció: “Se siente esa sangre mexicana en este equipo”.

