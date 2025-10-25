Resultado de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1

La jornada del sábado del Gran Premio de México 2025 comenzó de manera apasionante con la Práctica Libre 3. La sesión fue liderada por Lando Norris con un tiempo de 1:16.633, pero fue seguido de cerca por Lewis Hamilton y George Russell. Es decir, tres escuderías distintas presentaron los mejores tiempos y se espera una clasificación muy reñida, sin perder de vista a Max Verstappen.

Publicidad

Publicidad

La gran decepción de la FP3 fue Fernando Alonso, quien terminó en la última posición, incluso por detrás de los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto. El líder del Mundial, Oscar Piastri, registró el quinto mejor tiempo, mientras que Verstappen ocupó el séptimo lugar.

Lewis Hamilton y Lando Norris en el GP de México (GETTY IMAGES)

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de México 2025:

Lando Norris (McLaren) – 1:16.633 Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin)

Publicidad

Publicidad

ver también La advertencia de Pato O’Ward a Lando Norris y Oscar Piastri: “Max se los va a comer”

Así continúa el Gran Premio de México 2025

Sábado 25 de octubre

Clasificación: México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 15:00 hs Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 16:00 hs Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 17:00 hs Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 18:00 hs



Domingo 26 de octubre