Resultado de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1

La jornada del sábado del Gran Premio de México 2025 comenzó de manera apasionante con la Práctica Libre 3. La sesión fue liderada por Lando Norris con un tiempo de 1:16.633, pero fue seguido de cerca por Lewis Hamilton y George Russell. Es decir, tres escuderías distintas presentaron los mejores tiempos y se espera una clasificación muy reñida, sin perder de vista a Max Verstappen.
La gran decepción de la FP3 fue Fernando Alonso, quien terminó en la última posición, incluso por detrás de los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto. El líder del Mundial, Oscar Piastri, registró el quinto mejor tiempo, mientras que Verstappen ocupó el séptimo lugar.
Lewis Hamilton y Lando Norris en el GP de México (GETTY IMAGES)
Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de México 2025:
- Lando Norris (McLaren) – 1:16.633
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Esteban Ocon (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alexander Albon (Williams)
- Oliver Bearman (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
Así continúa el Gran Premio de México 2025
Sábado 25 de octubre
- Clasificación:
- México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 15:00 hs
- Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 16:00 hs
- Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 17:00 hs
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 18:00 hs
Domingo 26 de octubre
- Carrera:
- México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 14:00 hs
- Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 15:00 hs
- Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 16:00 hs
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 17:00 hs