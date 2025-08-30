Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Resultado de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1

Lando Norris dominó nuevamente la sesión de Free Practice y ahora intentará replicarlo en la clasificación.

Por Leandro Barraza

Lando Norris en Zandvoort 2025
© GETTY IMAGESLando Norris en Zandvoort 2025

Finalizaron los libres del Gran Premio de Países Bajos 2025. Este sábado se llevó cabo la Free Practice 3 en Zandvoort y la sesión se tiño de naranja, no solo por el atuendo de los aficionados en las gradas, sino también por el inexorable dominio de McLaren, tal como había sucedido en los Libres 1 y 2.

Lando Norris volvió a marcar el mejor tiempo y todo apunta a que el británico será el ganador de esta carrera. Sin embargo, habrá que ver qué tan fuerte está mentalmente en la qualy, ya que Lando ha presentado errores en los momentos más cruciales de la temporada.

Oscar Piastri fue el escolta de la última sesión de libres antes de la qualy, mientras que George Russell finalizó tercero. Alpine, por su parte, terminó con sus dos pilotos en el fondo de la tabla y Andrea Kimi Antonelli volvió a quedar en la zona baja.

Publicidad
Destrozó el coche: el fuerte accidente de Lance Stroll en el GP de Países Bajos 2025

ver también

Destrozó el coche: el fuerte accidente de Lance Stroll en el GP de Países Bajos 2025

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Países Bajos 2025:

  1. Lando Norris (McLaren) – 1:08.972
  2. Oscar Piastri (McLaren)
  3. George Russell (Mercedes)
  4. Carlos Sainz (Williams)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Alexander Albon (Williams)
  8. Lance Stroll (Aston Martin)
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin)
  11. Liam Lawson (Racing Bulls)
  12. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  14. Lewis Hamilton (Ferrari)
  15. Oliver Bearman (Haas)
  16. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  17. Kimi Antonelli (Mercedes)
  18. Esteban Ocon (Haas)
  19. Pierre Gasly (Alpine)
  20. Franco Colapinto (Alpine)
Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Países Bajos 2025 (Foto: @F1)

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Países Bajos 2025 (Foto: @F1)

¿A qué hora es la Clasificación del GP de Países Bajos 2025?

  • 07:00: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
  • 08:00: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá
  • 09:00: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile
  • 10:00: Argentina, Uruguay, Brasil
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Nico Rosberg revela el obstáculo "aterrador" para Lando Norris en la lucha por el título
FÓRMULA 1

Nico Rosberg revela el obstáculo "aterrador" para Lando Norris en la lucha por el título

Mientras Lando Norris ganó 9 carreras en la F1, Oscar Piastri tiene estas victorias
FÓRMULA 1

Mientras Lando Norris ganó 9 carreras en la F1, Oscar Piastri tiene estas victorias

Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Hungría
FÓRMULA 1

Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Hungría

¿Por qué no juega André Onana en Manchester United vs. Burnley?
UEFA

¿Por qué no juega André Onana en Manchester United vs. Burnley?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo