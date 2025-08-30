Resultado de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1

Finalizaron los libres del Gran Premio de Países Bajos 2025. Este sábado se llevó cabo la Free Practice 3 en Zandvoort y la sesión se tiño de naranja, no solo por el atuendo de los aficionados en las gradas, sino también por el inexorable dominio de McLaren, tal como había sucedido en los Libres 1 y 2.

Lando Norris volvió a marcar el mejor tiempo y todo apunta a que el británico será el ganador de esta carrera. Sin embargo, habrá que ver qué tan fuerte está mentalmente en la qualy, ya que Lando ha presentado errores en los momentos más cruciales de la temporada.

Oscar Piastri fue el escolta de la última sesión de libres antes de la qualy, mientras que George Russell finalizó tercero. Alpine, por su parte, terminó con sus dos pilotos en el fondo de la tabla y Andrea Kimi Antonelli volvió a quedar en la zona baja.

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Países Bajos 2025:

Lando Norris (McLaren) – 1:08.972 Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Isack Hadjar (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Lewis Hamilton (Ferrari) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Kimi Antonelli (Mercedes) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine)

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Países Bajos 2025 (Foto: @F1)

¿A qué hora es la Clasificación del GP de Países Bajos 2025?

07:00: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica

08:00: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá

09:00: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile

10:00: Argentina, Uruguay, Brasil

