Russell a la cabeza y Colapinto segundo: Los resultados de HOY miércoles en Barcelona

Estos fueron los mejores tiempos de los pilotos en el tercer día de la pretemporada de la Fórmula 1.

Por Leandro Barraza

Pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona
© GETTY IMAGESPretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona

La Fórmula 1 no descansa. Este miércoles, los pilotos salieron a la pista por tercer día consecutivo en el marco de la pretemporada de Barcelona. Como es sabido, no todos los pilotos participan de las sesiones, pero durante la mañana seis de ellos marcaron nuevos tiempos que demuestran la superioridad de una escudería sobre otra.

El mejor de la mañana fue George Russell, quien dio 92 vueltas y marcó el tiempo más bajo de toda la semana (1:17.580). Por otro lado, Franco Colapinto se posicionó segundo y sigue en el podio de los mejores tiempos por tercer día consecutivo.

Alpine resignó gran parte del 2025 para trabajar en el nuevo coche y ese riesgo parece estar dando sus frutos. El joven piloto argentino dio un total de 56 giros y fue el escolta de Russell con un tiempo de 1:19.150. Si bien todavía es muy temprano para sacar conjeturas, estamos hablando de una clara mejoría del coche respecto al año anterior.

Franco Colapinto en Barcelona (@AlpineF1Team)

Franco Colapinto en Barcelona (@AlpineF1Team)

Resultado de HOY miércoles 28 de enero en la pretemporada de la F1 en Barcelona

Turno mañana:

  1. George Russell (Mercedes) | 1:17.580 | 92 vueltas
  2. Franco Colapinto (Alpine) | 1:19.150 | 56 vueltas
  3. Lando Norris (McLaren) | 1:19.672 | 33 vueltas
  4. Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 1:20.714 | 61 vueltas
  5. Oliver Bearman (Haas) | 1:20.840 | 21 vueltas
  6. Nico Hülkenberg (Audi) | sin tiempo | 5 vueltas

Turno tarde:

En curso

leandro barraza
Leandro Barraza
