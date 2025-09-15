Los Angeles Dodgers, vigente campeón de la MLB, recibirá este lunes a Philadelphia Phillies y, para sorpresa de muchos, Checo Pérez participará del encuentro. En medio de su esperado regreso a la Fórmula 1 como piloto de Cadillac, Sergio se llevará todas las miradas en el duelo de la Major League Baseball, pero no como jugador.

A diferencia de lo que hizo Michael Jordan en los Birmingham Barons -filial de ligas menores de los Chicago White Sox- en 1994 después de su primer retiro del básquetbol, Checo Pérez solamente lanzará la primera bola del partido, una práctica común que ya han llevado a cabo varias personalidades importantes a lo largo de la historia.

El propio Pato O’Ward, piloto mexicano de reserva de McLaren, lo hizo el pasado 6 de agosto en el juego New York Yankees vs. Texas Rangers; y ahora será el turno de Checo. Ahora bien, hay un trasfondo que explica la presencia de Pérez en el cotejo de esta noche de los Dodgers.

La estructura de Cadillac en la Fórmula 1 estará a cargo de la compañía TWG Global, consorcio que recientemente compró a LA Dodgers. Por eso, Sergio Pérez tendrá el privilegio de abrir el encuentro con el lanzamiento simbólico. Cabe recordar que a Checo ya se lo vio recientemente en otro evento deportivo importante de los Estados Unidos: el US Open de tenis.

¿Cuándo es la primera carrera de Checo Pérez con Cadillac?

Sergio no corrió ningún Gran Premio en lo que va de 2025 luego de lo que fue su despido de Red Bull Racing en diciembre del año anterior, y así se mantendrá hasta fin de año. Y es que Cadillac recién desembarca en la Fórmula 1 en 2026, por lo que la primera de Checo Pérez con su nueva escudería será 8 de marzo, en el marco del GP de Australia.

