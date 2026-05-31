¿Por qué no se corre la Fórmula 1 HOY domingo 31 de mayo?

Los coches de la Máxima no volvieron a salir a la pista desde la victoria de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Canadá.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tiene a Kimi Antonelli como líder inesperado luego de las cinco primeras carreras. Si bien Mercedes partía como favorito, todo apuntaba a que George Russell lideraría el campeonato por encima del joven piloto italiano.

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Antonelli ha ganado las últimas cuatro carreras y ya le sacó 43 puntos de ventaja a su compañero de equipo. No obstante, los aficionados del automovilismo no podrán disfrutar de esta batalla de los pilotos de Mercedes este domingo 31 de mayo.

Coches de la F1 compitiendo entre sí en el GP de Canadá 2026 (Getty Images)

¿Por qué no hay carrera de la F1 HOY?

La razón por la que no hubo actividad de la Fórmula 1 este último fin de semana de mayo tiene que ver con un receso habitual de una semana que contempla la Máxima cuando hay un cambio de continente entre Gran Premio y Gran Premio.

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Dado que la última carrera fue el pasado 24 de mayo en Canadá y la próxima será en Mónaco, la F1 decidió no colocar eventos en fines de semana consecutivos para que los equipos puedan trasladar todo lo necesario al Viejo Continente para dar inicio a la gira europea.

Por este motivo, el Gran Premio de Mónaco recién se disputará en el mes entrante, más precisamente del viernes 5 al domingo 7 de junio. Además, esta cita no contará con carrera Sprint, por lo que tendremos un fin de semana convencional: tres Prácticas Libres, clasificación y carrera.

En síntesis

Kimi Antonelli lidera la F1 2026 con 43 puntos de ventaja sobre Russell.

lidera la F1 2026 con 43 puntos de ventaja sobre Russell. El 31 de mayo no tendrá carrera de F1 por traslado de Canadá a Europa.

no tendrá carrera de F1 por traslado de Canadá a Europa. El GP de Mónaco se disputará del 5 al 7 de junio sin formato Sprint.