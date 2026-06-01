El videojuego de la Fórmula 1 se actualizó y ya se sabe cuánta media tienen los pilotos en la nueva temporada.

El Season Pack 2026 del EA F1 ya está aquí. Electronic Arts decidió no lanzar un videojuego nuevo de la Fórmula 1, sino más bien desarrollar una actualización para el ya vigente F1 25. Sin embargo, los nuevos ratings generaron opiniones diversas.

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El mejor piloto del juego sigue siendo Max Verstappen con sus 95 de media y ahora el escolta es Lando Norris, vigente campeón, con 94. Checo Pérez, por su parte, aparece en el noveno puesto con un rating de 85.

Los ratings del 2026 Season Pack del EA F1

Max Verstappen (Red Bull Racing): 95

(Red Bull Racing): 95 Lando Norris (McLaren): 94

(McLaren): 94 George Russell (Mercedes): 93

(Mercedes): 93 Charles Leclerc (Ferrari): 92

(Ferrari): 92 Oscar Piastri (McLaren): 91

(McLaren): 91 Lewis Hamilton (Ferrari): 91

(Ferrari): 91 Fernando Alonso (Aston Martin): 90

(Aston Martin): 90 Carlos Sainz Jr (Williams): 86

(Williams): 86 Sergio Perez (Cadillac): 85

(Cadillac): 85 Alexander Albon (Williams): 85

(Williams): 85 Nico Hulkenberg (Audi): 85

(Audi): 85 Esteban Ocon (Haas): 84

(Haas): 84 Valtteri Bottas (Cadillac): 84

(Cadillac): 84 Pierre Gasly (Alpine): 84

(Alpine): 84 Oliver Bearman (Haas): 83

(Haas): 83 Isack Hadjar (Red Bull Racing): 83

(Red Bull Racing): 83 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 83

(Mercedes): 83 Gabriel Bortoleto (Audi): 80

(Audi): 80 Liam Lawson (Racing Bulls): 79

(Racing Bulls): 79 Lance Stroll (Aston Martin): 77

(Aston Martin): 77 Franco Colapinto (Alpine): 73

(Alpine): 73 Arvid Lindblad (Racing Bulls): 68

Los Ratings de los 22 pilotos de la temporada 2026 (Foto: @EASPORTSF1)

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Franco Colapinto y Kimi Antonelli, las grandes polémicas

Tras darse a conocer las medias de los pilotos en la actualización, los usuarios se mostraron indignados con los puntajes de Franco Colapinto y Kimi Antonelli. El argentino es el penúltimo peor con 73 puntos, mientras que es el 17° de la lista con un puntaje de 83.

Colapinto está demostrando esta temporada que es uno de los mejores pilotos sin contar las escuderías dominantes (Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull); mientras que el caso de Antonelli habla por sí solo. El italiano es el líder indiscutido del campeonato con cuatro triunfos en cinco carreras, por lo que un puntaje tan bajo en el videojuego es difícil de explicar.

En síntesis

EA F1 2026 Season Pack es una actualización directa para el videojuego F1 25.

es una actualización directa para el videojuego F1 25. Max Verstappen tiene la mayor media con 95, seguido por Lando Norris con 94.

tiene la mayor media con 95, seguido por Lando Norris con 94. Franco Colapinto obtuvo 73 puntos de valoración y Kimi Antonelli registró 83 puntos.