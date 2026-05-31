¿Juega Neymar? Las alineaciones de Brasil vs. Panamá por el amistoso previo al Mundial 2026

Brasil y Panamá se enfrentan en el Estadio Maracaná. Neymar no está presente en la canarinha y Adalberto Carrasquilla en los canaleros.

Brasil y Panamá se enfrentan este domingo 31 de mayo en uno de los amistosos que se disputan hoy previo al Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el mítico Estadio Maracaná y comienza a las 15:30hs (CDMX).

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Con respecto al equipo de Carlo Ancelotti, Brasil todavía no está con su plantel completo. Neymar por lesión y luego Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Gabriel Martinelli no están presentes por haber disputado la final de la Champions League este sábado.

Por su parte, Panamá no contará con Adalberto Carrasquilla, la figura de Pumas, y con Azarías Londoño. La selección caribeña comparte el Grupo L de la Copa del Mundo con Ghana, Croacia e Inglaterra y le servirá este amistoso con Brasil para medirse contra una potencia.

La alineación de Brasil

Alisson Becker

Wesley

Bremer

Léo Pereira

Alex Sandro

Casemiro

Bruno Guimaraes

Raphinha

Luiz Henrique

Vinícius Jr

Matheus Cunha

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La alineación de Panamá