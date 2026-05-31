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¿Juega Neymar? Las alineaciones de Brasil vs. Panamá por el amistoso previo al Mundial 2026

Brasil y Panamá se enfrentan en el Estadio Maracaná. Neymar no está presente en la canarinha y Adalberto Carrasquilla en los canaleros.

Brasil se enfrenta a Panamá en un amistoso
© Getty ImagesBrasil se enfrenta a Panamá en un amistoso

Brasil y Panamá se enfrentan este domingo 31 de mayo en uno de los amistosos que se disputan hoy previo al Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el mítico Estadio Maracaná y comienza a las 15:30hs (CDMX).

Con respecto al equipo de Carlo Ancelotti, Brasil todavía no está con su plantel completo. Neymar por lesión y luego Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Gabriel Martinelli no están presentes por haber disputado la final de la Champions League este sábado.

Por su parte, Panamá no contará con Adalberto Carrasquilla, la figura de Pumas, y con Azarías Londoño. La selección caribeña comparte el Grupo L de la Copa del Mundo con Ghana, Croacia e Inglaterra y le servirá este amistoso con Brasil para medirse contra una potencia.

La alineación de Brasil

  • Alisson Becker
  • Wesley
  • Bremer
  • Léo Pereira
  • Alex Sandro
  • Casemiro
  • Bruno Guimaraes
  • Raphinha
  • Luiz Henrique
  • Vinícius Jr
  • Matheus Cunha

La alineación de Panamá

  • Orlando Mosquera
  • Amir Murillo
  • César Blackman
  • Fidel Escobar
  • José Córdoba
  • Andrés Andrade
  • Carlos Harvey
  • Yoel Bárcenas
  • José Luis “Puma” Rodríguez
  • Ismael Díaz
  • Cecilio Waterman
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Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Panamá por el amistoso previo al Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Patricio Hechem
Patricio Hechem
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