¿Juega Neymar? Las alineaciones de Brasil vs. Panamá por el amistoso previo al Mundial 2026

Brasil y Panamá se enfrentan este domingo 31 de mayo en uno de los amistosos que se disputan hoy previo al Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el mítico Estadio Maracaná y comienza a las 15:30hs (CDMX).
Con respecto al equipo de Carlo Ancelotti, Brasil todavía no está con su plantel completo. Neymar por lesión y luego Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Gabriel Martinelli no están presentes por haber disputado la final de la Champions League este sábado.
Por su parte, Panamá no contará con Adalberto Carrasquilla, la figura de Pumas, y con Azarías Londoño. La selección caribeña comparte el Grupo L de la Copa del Mundo con Ghana, Croacia e Inglaterra y le servirá este amistoso con Brasil para medirse contra una potencia.
La alineación de Brasil
- Alisson Becker
- Wesley
- Bremer
- Léo Pereira
- Alex Sandro
- Casemiro
- Bruno Guimaraes
- Raphinha
- Luiz Henrique
- Vinícius Jr
- Matheus Cunha
La alineación de Panamá
- Orlando Mosquera
- Amir Murillo
- César Blackman
- Fidel Escobar
- José Córdoba
- Andrés Andrade
- Carlos Harvey
- Yoel Bárcenas
- José Luis “Puma” Rodríguez
- Ismael Díaz
- Cecilio Waterman