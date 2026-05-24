El piloto británico había largado desde la pole y venía liderando la carrera en Montreal.

George Rusell terminó el fin de semana del Gran Premio de Canadá 2026 de la peor manera. El británico había superado a Kimi Antonelli en la Sprint y en las clasificaciones, pero un desperfecto técnico lo dejó afuera cuando se encontraba liderando la carrera principal.

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Tras una ardua lucha con su compañero de equipo, finalmente el Mercedes-AMG F1 W17 de Russell se detuvo por una falla en la unidad de potencia en la vuelta 30. De esta manera, George se sumó a una lista de un total de seis abandonos en Montreal.

La furia de George Russell, desde la cámara a bordo

El piloto de Mercedes no pudo ocultar su enojo por haber quedado afuera de la carrera del Gran Premio de Canadá y así se pudo ver en su cámara on board.

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