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Fórmula 1

Un fallo técnico obligó a George Russell a abandonar la carrera del GP de Canadá 2026

El piloto británico había largado desde la pole y venía liderando la carrera en Montreal.

George Russell tuvo que abandonar la carrera principal del GP de Canadá 2026
© Foto: captura de pantallaGeorge Russell tuvo que abandonar la carrera principal del GP de Canadá 2026

George Rusell terminó el fin de semana del Gran Premio de Canadá 2026 de la peor manera. El británico había superado a Kimi Antonelli en la Sprint y en las clasificaciones, pero un desperfecto técnico lo dejó afuera cuando se encontraba liderando la carrera principal.

Tras una ardua lucha con su compañero de equipo, finalmente el Mercedes-AMG F1 W17 de Russell se detuvo por una falla en la unidad de potencia en la vuelta 30. De esta manera, George se sumó a una lista de un total de seis abandonos en Montreal.

La furia de George Russell, desde la cámara a bordo

El piloto de Mercedes no pudo ocultar su enojo por haber quedado afuera de la carrera del Gran Premio de Canadá y así se pudo ver en su cámara on board.

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Leandro Barraza
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