George Rusell terminó el fin de semana del Gran Premio de Canadá 2026 de la peor manera. El británico había superado a Kimi Antonelli en la Sprint y en las clasificaciones, pero un desperfecto técnico lo dejó afuera cuando se encontraba liderando la carrera principal.
Tras una ardua lucha con su compañero de equipo, finalmente el Mercedes-AMG F1 W17 de Russell se detuvo por una falla en la unidad de potencia en la vuelta 30. De esta manera, George se sumó a una lista de un total de seis abandonos en Montreal.
George Russell's race comes to an early end! 😱👇#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/49FKf4vIDx— Formula 1 (@F1) May 24, 2026
La furia de George Russell, desde la cámara a bordo
El piloto de Mercedes no pudo ocultar su enojo por haber quedado afuera de la carrera del Gran Premio de Canadá y así se pudo ver en su cámara on board.
RUSSELL OUT ❌— Formula 1 (@F1) May 24, 2026
Heading onboard as George Russell gets out of his stricken Mercedes ⬇️#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/cKzyCh0hgA