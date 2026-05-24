GP de Canadá 2026: a qué hora es la carrera de la F1 HOY domingo 24 de mayo y cómo verla por TV

Toda la información que necesitas para disfrutar de la carrera principal en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

El Circuito Gilles Villeneuve será testigo de una carrera imperdible este domingo 24 de mayo en el marco del Gran Premio de Canadá 2026. Los pilotos de Mercedes –Kimi Antonelli y George Russell– protagonizaron una ardua batalla en la Sprint y volverán a largar primero y segundo en la principal en busca de 25 valiosos puntos.

Publicidad

Las Flechas Plateadas siguen despegándose de sus perseguidores, pero la verdadera lucha está entre los pilotos de esta escudería. El sábado saltaron chispas y ahora Russell intentará volver a ganar para acercarse -o superar- a Kimi en la tabla general de la Fórmula 1. A continuación, el horario de la carrera principal.

George Russell se quedó con la pole en Canadá (Getty Images)

Hora de la carrera del GP de Canadá 2026

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 16:00

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 15:00

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 14:00

Publicidad

Dónde ver la carrera del GP de Canadá por TV y streaming

Puntualmente, la carrera estará disponible en Izzi y Sky a través de los canales de Sky Sports. Además, los usuarios también cuentan con la opción de F1 TV. A través de esta plataforma de streaming los aficionados tiene acceso a todas las transmisiones de las carreras, con múltiples opciones de visualización y contenido exclusivo. Sin embargo, requiere de una suscripción.

Parrilla de salida del GP de Canadá 2026