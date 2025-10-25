La Selección Mexicana Femenil consiguió su pase a los Octavos de Final del Mundial Sub 17. El cuadro nacional inició su camino con una derrota de 2-0 con las actuales campeonas del torneo, es decir, Corea del Norte, por lo que de cierta manera tenían presupuestado caer en ese enfrentamiento, pero poder conseguir la clasificación del Grupo B.

Sin embargo, para el segundo partido ante los Países Bajos consiguieron un resultado que les ayudó mucho para poder llegar a donde están y fue un 1-0. Finalmente vencieron su último y tercer encuentro ante Camerún con un resultado de 1-0 también y esto le valió para ser segundas de grupo con 6 puntos por debajo de las coreanas.

¿Cuál será el rival de México Sub 17 Femenil?

De esta manera, este sábado se disputaron los últimos enfrentamientos de la fase de grupos, por lo que así se determinó quién sería su rival para la siguiente ronda. Luego de empatar contra Japón 1-1, Paraguay consiguió estar en la segunda posición del Grupo F y con esos 7 puntos les valió para ser las próximas rivales del cuadro Tricolor.

¿Cuándo y dónde es el México vs Paraguay?

Por ello, el partido de los Octavos de Final entre México y Paraguay será el próximo miércoles 29 de octubre a las 9:30 horas del centro del país. La transmisión de este partido será mediante la plataforma de ViX Premium, aunque es probable que se pueda ver mediante TUDN en el Canal Nu9ve, aunque falta que se confirme.

Cabe mencionar que las paraguayas llegan hasta estas instancias muy parejas con el cuadro Tricolor, ya que vencieron en su primer partido 1-2 a Zambia; luego golearon 4-0 a Nueva Zelanda en su segundo juego y ya en este último se midieron ante las niponas por el liderato, pero por diferencia de goles quedaron en el segundo puesto.

En síntesis