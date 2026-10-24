Alineaciones de Valencia y Villarreal por la LaLiga: formaciones probables

Valencia recibe a Villarreal este sábado 24 de octubre desde las 10:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia viene de empatar 0-0 con Athletic Bilbao y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Villarreal viene de empatar 0-0 con Elche y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Valencia y Villarreal
Valencia (4-2-3-1): Stole Dimitrievski, Pablo Maffeo, César Tárrega, Justin De Haas, José Gayà, Pepelu, Javier Guerra Moreno, Guido Rodríguez, Daniel Raba, Arnaut Danjuma, Luis Rioja. DT: Javier Aguirre.
Villarreal (4-4-2): Péter Gulácsi, Alex Freeman, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona, Ilias Akhomach, Santi Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Ayoze Pérez, Gerard Moreno. DT: Iñigo Pérez.
Bajas y ausentes de Valencia y Villarreal
Valencia:
- Sadiq Umar (lesión isquiotibial)
- Dimitri Foulquier (lesión de rodilla)
- José Manuel Arias Copete (lesión de meniscos)
- Sergi Canós (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Diego López (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de febrero de 2027)
Villarreal:
- Nathan-Dylan Saliba (lesión muscular)
- Nicolas Pepe (lesión)
La previa de Valencia y Villarreal: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 10:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio Mestalla
- Historial: 62 cruces — Valencia ganó 25, Villarreal ganó 24 y empataron 13
- Último antecedente: 22/02/2026: Villarreal 2-1 Valencia
- Próximo partido de Valencia: vs. Elche, domingo 1 de noviembre
- Próximo partido de Villarreal: vs. Espanyol, viernes 30 de octubre