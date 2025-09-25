Así quedó la tabla de LaLiga de España 2025-26 tras la remontada de Barcelona ante Real Oviedo

Barcelona dio una nueva muestra de autoridad en LaLiga de España 2025-26. El conjunto catalán cerró la Jornada 6 con la obligación de ganar en su visita a Real Oviedo para no perderle el rastro a Real Madrid y todo se le hizo cuesta arriba cuando Alberto Reina abrió la cuenta para el local a los 33 minutos del primer tiempo.

Los jugadores se marcharon al descanso con ese 1-0 a favor de Real Oviedo, pero las palabras de Hansi Flick hicieron efecto en sus dirigidos y el Barça terminó remontando con tres goles (Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araújo) en el segundo tiempo para llevarse los tres puntos y continuar con su invicto en el campeonato liguero.

De esta manera, el Barcelona se asentó en la segunda posición de LaLiga de España, solo por detrás de la Casa Blanca, que ganó todos los partidos que disputó hasta la fecha y lidera con puntaje perfecto. A continuación, conoce cómo quedó la tabla de posiciones luego de la victoria azulgrana.

Robert Lewandowski marcó el segundo tanto de Barcelona (GETTY IMAGES)

La tabla de posiciones de LaLiga 2025-26 luego de la Jornada 6

La tabla de goleo de LaLiga de España tras la Jornada 6

