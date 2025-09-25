Es tendencia:
¿Por qué no juega Lamine Yamal en Real Oviedo vs. Barcelona por LaLiga 2025-26?

La figura blaugrana ni siquiera fue convocado por Hansi Flick para la Jornada 6. Conoce el motivo.

Por Leandro Barraza

Lamine Yamal en Barcelona
© GETTY IMAGESLamine Yamal en Barcelona

Barcelona afronta un nuevo partido de la temporada 2025-26 sin su máxima figura: Lamine Yamal. El joven atacante de 18 años fue el futbolista más determinante del equipo culé en el curso anterior, tanto así que finalizó segundo en la entrega del Balón de Oro 2025 en la ceremonia que se llevó a cabo este lunes.

Sin embargo, esta campaña comenzó torcida para Lamine. La joya no ha vuelto a ver acción desde el parón internacional con la Selección de España. Yamal había sido convocado con una molestia en el pubis, pero en la Roja lo hicieron jugar igual a pesar de las recomendaciones del Barcelona y desde entonces no se ha recuperado.

Hansi Flick manifestó públicamente su enojo por esta situación y no pudo utilizar a Lamine en los últimos cuatro partidos, contando el de este jueves contra Real Oviedo. De momento, el Barça no ha extrañado a su figura gracias al buen rendimiento de Marcus Rashford, pero apuntan a recuperarlo para el choque del 1 de octubre contra PSG, por la UEFA Champions League.

El último encuentro que disputó Yamal con la playera del Barcelona fue el 31 de agosto ante Rayo Vallecano por la Jornada 3 de LaLiga de España 2025-26. Aquel día, el conjunto culé empató 1-1 con el cuadro madrileño y el único tanto azulgrana lo marcó precisamente Lamine desde el punto de penal.

Lamine Yamal celebra su gol ante Rayo Vallecano (GETTY IMAGES)

Lamine Yamal celebra su gol ante Rayo Vallecano (GETTY IMAGES)

Padre de Lamine Yamal lanza acusación tras la derrota de su hijo en el Balón de Oro: "Fue un daño moral"

ver también

Padre de Lamine Yamal lanza acusación tras la derrota de su hijo en el Balón de Oro: “Fue un daño moral”

Todos los partidos que se perdió Lamine Yamal en la temporada 2025-26

  • Valencia – LaLiga de España
  • Newcastle – UEFA Champions League
  • Getafe – LaLiga de España
  • Real Oviedo – LaLiga de España
leandro barraza
Leandro Barraza
