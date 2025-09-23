Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Intercontinental

¡Atento Cruz Azul! Así quedó el cuadro de la Copa Intercontinental 2025 tras la victoria de Pyramids

La Máquina Cementera conoce otro posible rival en su camino del certamen que reúne a todos los campeones continentales de la temporada.

Por Agustín Zabaleta

Cruz Azul conoce otro posible rival en su camino de la Copa Intercontinental 2025
© Getty ImagesCruz Azul conoce otro posible rival en su camino de la Copa Intercontinental 2025

En el marco de una nueva instancia de la Copa Intercontinental 2025, Pyramids venció al Al-Ahli con un marcador de 3-1 y se metió en una nueva fase del torneo. El cuadro egipcio sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas a través de la Copa África-Asia-Pacífico, avalado por FIFA como oficial.

¡Cada vez falta menos! Revelan la fecha en la que Cruz Azul volverá a ser local en el Estadio Azteca

ver también

¡Cada vez falta menos! Revelan la fecha en la que Cruz Azul volverá a ser local en el Estadio Azteca

El cuadro de Egipto, además, accedió a la Copa Challenger, donde espera al ganador del Derbi de las Américas, compromiso que será disputado entre Cruz Azul de México y el campeón de la Copa Libertadores 2025, que aún está por definirse.

Tweet placeholder
Publicidad

Cabe recordar que quien resulte ganador finalmente jugará la Copa Intercontinental ante PSG. El campeón europeo apenas jugará un partido en este certamen. Tanto el Derbi de las Américas, como la Copa Challenger y la Copa Intercontinental se jugarán entre el 10 y 17 de diciembre con sede a confirmar.

Con respecto al campeón de CONMEBOL, aún su torneo está en instancia de Cuartos de Final, y esta semana se conocerán a los cuatro semifinalistas: al momento los posibles rivales son River Plate, Racing Club, Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata de Argentina, Palmeiras, Flamengo y Sao Paulo de Brasil, y Liga de Quito de Ecuador.

Martín Anselmi rompió el silencio sobre su polémica salida de Cruz Azul: “No le fui infiel”

ver también

Martín Anselmi rompió el silencio sobre su polémica salida de Cruz Azul: “No le fui infiel”

¿Cuándo debuta Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025?

Siguiendo la información del calendario oficial del torneo organizado por el ente madre del futbol mundial, la Máquina Cementera debutará contra el campeón sudamericano el próximo miércoles 10 de diciembre con horario y sede por confirmar.

Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Cómo se juega la Jornada 10 del Apertura 2025?
Liga MX

¿Cómo se juega la Jornada 10 del Apertura 2025?

Pumas y Cruz Azul disputarán un amistoso en el parón por la fecha FIFA de octubre
Liga MX

Pumas y Cruz Azul disputarán un amistoso en el parón por la fecha FIFA de octubre

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Atlético San Luis
Liga MX

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Atlético San Luis

La figura francesa de talla mundial que está interesado en dirigir a Tigres UANL
Club Tigres

La figura francesa de talla mundial que está interesado en dirigir a Tigres UANL

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo