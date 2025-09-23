En el marco de una nueva instancia de la Copa Intercontinental 2025, Pyramids venció al Al-Ahli con un marcador de 3-1 y se metió en una nueva fase del torneo. El cuadro egipcio sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas a través de la Copa África-Asia-Pacífico, avalado por FIFA como oficial.

ver también ¡Cada vez falta menos! Revelan la fecha en la que Cruz Azul volverá a ser local en el Estadio Azteca

El cuadro de Egipto, además, accedió a la Copa Challenger, donde espera al ganador del Derbi de las Américas, compromiso que será disputado entre Cruz Azul de México y el campeón de la Copa Libertadores 2025, que aún está por definirse.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que quien resulte ganador finalmente jugará la Copa Intercontinental ante PSG. El campeón europeo apenas jugará un partido en este certamen. Tanto el Derbi de las Américas, como la Copa Challenger y la Copa Intercontinental se jugarán entre el 10 y 17 de diciembre con sede a confirmar.

Con respecto al campeón de CONMEBOL, aún su torneo está en instancia de Cuartos de Final, y esta semana se conocerán a los cuatro semifinalistas: al momento los posibles rivales son River Plate, Racing Club, Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata de Argentina, Palmeiras, Flamengo y Sao Paulo de Brasil, y Liga de Quito de Ecuador.

ver también Martín Anselmi rompió el silencio sobre su polémica salida de Cruz Azul: “No le fui infiel”

¿Cuándo debuta Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025?

Siguiendo la información del calendario oficial del torneo organizado por el ente madre del futbol mundial, la Máquina Cementera debutará contra el campeón sudamericano el próximo miércoles 10 de diciembre con horario y sede por confirmar.

Publicidad