Atlético de Madrid y Real Madrid disputarán uno de los duelos más atrayentes del futbol europeo este fin de semana. Los Colchoneros recibirán a los Merengues en el derbi de la capital española este sábado 27 de septiembre en el Estadio Metropolitano por la Jornada 7 de LaLiga 2025-26, certamen que tiene a los dirigidos por Xabi Alonso como su único líder con puntaje perfecto.

El equipo de la Casa Blanca ha atravesado por un inicio de campeonato sin fisuras en cuanto a resultados, lo que le permite encabezar la tabla de posiciones con 18 unidades. En su último compromiso, derrotó por 4-1 a Levante como visitante y ahora buscará continuar con su buen andar para no brindarle a Barcelona -2° con 16 unidades – la posibilidad de superarlo en su partido de este domingo contra Real Sociedad como local.

Real Madrid lidera la edición 2025-26 de LaLiga con 18 puntos. (Getty Images)

Distinta es la realidad de los dirigidos por Diego Simeone, quienes comenzaron la actual edición de LaLiga de una forma irregular. Sin ir más lejos, sobre los seis juegos disputados ganaron dos, empataron tres y perdieron uno, números que los sitúan en la novena ubicación con nueve puntos. En su último antecedente, Julián Álvarez fue el salvador al anotar un triplete con el que consiguieron remontar ante Rayo Vallecano (3-2) como locales.

Julián Álvarez fue el héroe de la remontada de Atlético de Madrid ante Rayo Vallecano. (Getty Images)

Cabe destacar que el último derbi madrileño por el torneo de liga español finalizó empatado por 1-1 en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 23 de la temporada 2024-25. Tras esto, se volvieron a medir por los octavos de final de la Champions League, los cuales quedaron en poder merengue luego una victoria por penales que desniveló un global que había terminado igualado en dos.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Real Madrid por la Jornada 7 de LaLiga 2025-26?

El encuentro entre Atlético de Madrid y Real Madrid comenzará a partir de las 8:15 horas del centro de México. A continuación encontrarás el horario de inicio del partido en otros países hispanohablantes.

Hora en Argentina: 11:15 horas.

Hora en Chile: 11:15 horas.

Hora en Colombia: 9:15 horas.

Hora en Perú: 9:15 horas.

Hora en España: 16:15 horas.

¿Va por TV abierta? Cómo ver Atlético de Madrid vs. Real Madrid EN VIVO

El partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid no se emitirá por TV abierta en México. La única manera de seguirlo en territorio nacional será a través de Sky Sports, mientras que estas son las opciones para verlo en otros países hispanohablantes.

