Las temporadas ya comenzaron en las ligas más importantes de Europa, pero el mercado de pases sigue abierto. Si bien los equipos ya moldearon sus respectivas plantillas de cara al 2025-26, lo cierto es que todavía hay importantes movimientos por cerrarse en la recta final de la ventana de traspasos. A continuación, repasa los fichajes y rumores más importantes del jueves 28 de agosto.

Se reactiva la opción de Alexander Isak a Liverpool

La llegada de Nick Woltemade a Newcastle cambia el panorama. Fabrizio Romano informó que Liverpool hará una nueva oferta por Isak, quien sigue firme en su intención de jugar en Anfield.

Juventus se queda con Nicolás González y Dusan Vlahovic

Damien Comolli, director general de la Vecchia Signora, despejó los rumores sobre ambos atacantes. “Se van a quedar con nosotros”, aseguró. De esta manera, se descarta la posibilidad de que el argentino llegue al Atlético de Madrid.

Se confirma el traspaso de Alejandro Garnacho a Chelsea

El extremo argentino había sido apartado de la plantilla de Manchester United por conflictos con Ruben Amorim luego de la final de la Europa League. Desde entonces busca club y Chelsea había sido siempre su deseo hasta que por fin se concretó la operación por una cifra cercana a los 40 millones de euros.

Rasmus Højlund jugará en Napoli

El delantero danés se quedó sin lugar en Manchester United y Napoli fue a buscarlo como reemplazo del lesionado Romelu Lukaku. Ya había tenido un exitoso paso por la Serie A con la playera del Atalanta. Rasmus aterriza a préstamo con opción de compra obligatoria de 45 millones de euros.

Newcastle pagó 80 millones por un nuevo delantero

Ante la negativa de Lautaro Martínez, el equipo inglés desembolsó una fortuna por Nick Woltemade, atacante alemán de 23 años y 198 cm de estatura. Llega procedente del VfB Stuttgart de la Bundesliga.

Newcastle llamó al agente de Lautaro Martínez

En medio del conflicto con Alexander Isak, las Urracas se comunicaron con el representante de Lautaro Martínez para evaluar la posibilidad de ficharlo. Sin embargo, esta fue la respuesta del agente del atacante argentino: “Lautaro juega en el Inter, el subcampeón de Europa. Es el capitán del Inter, está feliz en el Inter. Hay preguntas que no tienen respuesta“.

Lautaro Martínez interesa en Newcastle (GETTY IMAGES)

Fábio Silva viaja a Alemania para poner la firma con Borussia Dortmund

BVB se sigue reforzando para la próxima temporada y el próximo en sumarse a la plantilla será Fábio Silva, talento portugués que llega procedente de Wolverhampton a cambio de 25 millones de euros.

¿Gilberto Mora interesa en Real Madrid?

La agente de Gilberto Mora, Rafaela Pimenta, fue abordada por el programa ‘El Chiringuito’ y el reportero le consultó por los vínculos con Real Madrid. “Sí, está relacionado. Es normal que esté relacionado con grandes equipos”, contestó la brasileña. Por último, le preguntaron si tiene preferencia por que el mexicano llegue a la Casa Blanca, y Pimenta dijo: “Quiero que vaya a donde sea feliz”.

Confirmado: Christopher Nkunku es nuevo jugador del AC Milan de Santi Giménez

El equipo Rossoneri se mantuvo en una búsqueda activa de un nuevo centrodelantero para generar una competencia interna con Santiago Giménez y finalmente este jueves Fabrizio Romano dio a conocer que se concretó la llegada de Christopher Nkunku a San Siro procedente de Chelsea. El francés firma por cinco años en una operación que se cerró alrededor de los 35 millones de euros.

Tweet placeholder

Guerra en Londres por Xavi Simons

El centrocampista neerlandés recibió luz verde por parte de Leipzig para viajar a Londres a resolver su futuro. El principal interesado es Chelsea, pero en las últimas horas se metió Tottenham y todo apunta a que el surgido en Barcelona continuará su carrera en alguno de los dos equipos de la Premier League.

Xavi Simons está en el radar de Chelsea y Tottenham (GETTY IMAGES)

Bayern Munich espera una respuesta por Nico Jackson

Chelsea es uno de los equipos más activos del mercado de pases y podría concretar una nueva salida en las últimas horas. Nico Jackson no entra en los planes de Enzo Maresca y Bayern Munich lo quiere, pero los Blues esperan que se resuelva la situación de Alexander Isak en Newcastle antes de mover fichas.

